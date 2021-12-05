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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Ферстаппен тормозил раньше и все равно врезался в стену. Как так?

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Похоже, голландский гонщик не привык пилотировать на столь высоких скоростях

Ферстаппен тормозил раньше и все равно врезался в стену. Как так?

В финале квалификации Гран При Саудовской Аравии Макс Ферстаппен в последней попытке ехал с лучшим временем в первом и втором секторах, но затем ударился о стену и остановился на трассе.

Сам он после инцидента говорил, что начал тормозить примерно в том же месте, что и при предыдущей попытке, но заблокировал колесо и на мгновение потерял управление.

Однако телеметрия показывает, что все было несколько иначе, отмечает издание The Race. Ферстаппен начал тормозить раньше, примерно на шесть метров от того места, где он нажал на тормоз на предыдущем быстром круге – но все равно заблокировал колесо. Как так могло получиться?

Все дело именно в том, что пилот Red Bull шел с хорошим улучшением времени круга на предыдущих секторах. В итоге, он на большей скорости вышел из предыдущего поворота и к точке торможения перед аварией ехал на 10 километров в час быстрее, чем в своей предыдущей попытке.

Именно поэтому Ферстаппен все же раньше нажал на педаль тормоза, но видя, что скорость снижается недостаточно, совершил ошибку и перетормозил.

Эта ошибка может объясняться не волнением гонщика из-за борьбы за титул, а тем, что Ферстаппен просто не привык на столь высокой скорости подъезжать к повороту. До сих пор высокой максимальной скоростью славились машины Mercedes, но в этот раз пилот Red Bull сравнялся по этому показателю с Льюисом Хэмилтоном.

Однако Хэмилтон, в отличие от Ферстаппена, привык оттормаживаться со столь высоких скоростей, а потому в том же месте справлялся лучше, заключает издание.

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