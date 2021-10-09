Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

Макс Ферстаппен не смог сражаться с пилотами Mercedes за победу в квалификации Гран При Турции и в решающем сегменте уступил лучшему времени Льюиса Хэмилтона четверть секунды. Это стало логичным следствием проблем, которые возникли у лидера Red Bull в пятницу – когда команда не смогла подобрать подходящие настройки в расчете на выросший за год уровень сцепления с трассой в Стамбуле.

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Тем не менее, ведущий борьбу за титул голландец не увидел в квалификационном поражении причины для расстройства. Тем более, что одну позицию на старте Ферстаппен в любом случае отыграет благодаря штрафу Хэмилтона за замену мотора.

«Поначалу условия были весьма сложными – но в целом, думаю, мы многое смогли улучшить по сравнению со вчерашним днем, – заявил Ферстаппен в интервью сразу после окончания квалификации. – Мои круги были неплохими, хотя на самом последнем круге, может быть, я не смог выжать максимум на стартовой прямой. И нам сегодня еще предстоит с этим разобраться».

Чуть позже о причине проблем с разгоном журналистам рассказал Хельмут Марко: по словам консультанта Red Bull, на автомобиле Ферстаппена некорректно работала гибридная составляющая силовой установки.

«Но в любом случае нашего темпа не хватило бы для поула, – продолжил Ферстаппен. – Конечно, было бы неплохо, если бы наш темп по сравнению со вчерашним днем вырос еще сильнее – но в целом я доволен тем, как все сложилось. Завтра буду стартовать вторым – и остается только ждать, какой будет погода. В настоящий момент резина достаточно быстро изнашивается – по, крайней мере, по сравнению с прошлым годом от пилотажа на этой трассе получаешь удовольствие. Особенно в 8-м повороте».

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