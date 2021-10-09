Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гран При Турции: дуэли в квалификациях Следующая / Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию
Формула 1 / Гран При Турции Новость

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

Автор:
, главный редактор

По словам пилота, команде Red Bull удалось за день добиться прогресса – но не настолько заметного, чтобы ехать в одном темпе с Mercedes

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

Макс Ферстаппен не смог сражаться с пилотами Mercedes за победу в квалификации Гран При Турции и в решающем сегменте уступил лучшему времени Льюиса Хэмилтона четверть секунды. Это стало логичным следствием проблем, которые возникли у лидера Red Bull в пятницу – когда команда не смогла подобрать подходящие настройки в расчете на выросший за год уровень сцепления с трассой в Стамбуле.

Читайте также:

Тем не менее, ведущий борьбу за титул голландец не увидел в квалификационном поражении причины для расстройства. Тем более, что одну позицию на старте Ферстаппен в любом случае отыграет благодаря штрафу Хэмилтона за замену мотора.

«Поначалу условия были весьма сложными – но в целом, думаю, мы многое смогли улучшить по сравнению со вчерашним днем, – заявил Ферстаппен в интервью сразу после окончания квалификации. – Мои круги были неплохими, хотя на самом последнем круге, может быть, я не смог выжать максимум на стартовой прямой. И нам сегодня еще предстоит с этим разобраться».

Чуть позже о причине проблем с разгоном журналистам рассказал Хельмут Марко: по словам консультанта Red Bull, на автомобиле Ферстаппена некорректно работала гибридная составляющая силовой установки.

«Но в любом случае нашего темпа не хватило бы для поула, – продолжил Ферстаппен. – Конечно, было бы неплохо, если бы наш темп по сравнению со вчерашним днем вырос еще сильнее – но в целом я доволен тем, как все сложилось. Завтра буду стартовать вторым – и остается только ждать, какой будет погода. В настоящий момент резина достаточно быстро изнашивается – по, крайней мере, по сравнению с прошлым годом от пилотажа на этой трассе получаешь удовольствие. Особенно в 8-м повороте».

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Гран При Турции: дуэли в квалификациях

Предыдущая новость

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

Следующая новость

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула

40 мин
2
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

36 мин
3
Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

1 ч
4
Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

5 ч
5
Формула 1

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

12 мин
Самое важное:
Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию
Формула 1

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию

5мин
Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен
Формула 1

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

12мин
Гран При Турции: дуэли в квалификациях
Формула 1

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

13мин
Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции
Формула 1

Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции

18мин
Стартовая решетка Гран При Турции
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

36мин
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Гасли показал лучшее время на мокрой трассе в FP3 в Стамбуле Гран При Турции
Формула 1

Гасли показал лучшее время на мокрой трассе в FP3 в Стамбуле

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

Аскона на Cupra выиграл квалификацию WTCR в Чехии Мост
WTCR

Аскона на Cupra выиграл квалификацию WTCR в Чехии

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Хорнер обвинил сильный зацеп в Стамбуле в низком темпе Red Bull Гран При Турции
Формула 1

Хорнер обвинил сильный зацеп в Стамбуле в низком темпе Red Bull

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1
Формула 1

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1

Ферстаппен признал сложности Red Bull в Турции Гран При Турции
Формула 1

Ферстаппен признал сложности Red Bull в Турции

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Гран При Турции: дуэли в квалификациях Гран При Турции
Формула 1

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

В Honda исключили создание мотора Ф1 по правилам 2026 года
Формула 1

В Honda исключили создание мотора Ф1 по правилам 2026 года

Перес: Я не бросил сезон
Формула 1

Перес: Я не бросил сезон

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула

Стартовая решетка Гран При Турции
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1 Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции

Гран При Турции: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели
Формула 1 Формула 1

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели

Самое важное:

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию
Формула 1 Формула 1

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

Гран При Турции: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.