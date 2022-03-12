Ферстаппен также не поверил в проблемы Mercedes

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Сегодня в последний день тестов Формулы 1 в Бахрейне Льюис Хэмилтон заявил, что его команда пока не может претендовать на победу, так как не научилась пока работать с новым болидом.

Гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин также заявил, что на то, чтобы разобраться с проблемой у них уйдет 9-10 дней. Однако главный соперник Хэмилтона Макс Ферстаппен, показавший на момент написания этой заметки лучшее время, в разговоре с голландскими журналистами заявил, что не готов полностью верить словам соперников. А также рассказал, что проблему «козления» болидов 2022 года в его команде в целом сумели решить.

«Из-за козления рано или поздно начинает болеть шея, – сказал Ферстаппен. – Можно, конечно выдержать всю гонку, но выбираясь из машины будешь чувствовать себя ниже среднего. Но мы уже решили эту проблему. Мы узнали о ней в Барселоне, и в Бахрейне этот эффект уже почти не наблюдался. В команде все улыбаются, и это не просто так.

Всегда сложно сказать, кто быстрее. Но кажется, Ferrari очень хороша. И, что важнее, у них стабильная машина. Ранее этого не было, но похоже они решили свои проблемы.

Что касается Mercedes, то это выглядит так. Сейчас они рассказывают нам о своих проблемах, а через неделю расскажут, как менее чем за семь дней они со всем разобрались. Мол, это нормальная для нас и невероятная для всех работа. «Я хочу поблагодарить всю команду, всех сотрудников нашей фабрики...» - вы знаете эти слова.

Но в этот раз они и правда выглядят обеспокоенными».