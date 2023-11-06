Ферстаппен: Так засмотрелся на борьбу Переса с Алонсо, что едва не улетел с трассы
Пилот Red Bull рассказал, что стало в воскресенье главной угрозой его победе на Гран При Бразилии
Макс Ферстаппен стартовал на «Интерлагосе» с поула и лидировал почти от старта до финиша – 17-ю в сезоне победу гонщик одержал с видимой легкостью, и хотя отрыв от второго места Ландо Норриса составил восемь с небольшим секунд, было совершенно очевидно, что голландцу просто нет необходимости демонстрировать свой максимальный темп.
Как объяснил сам чемпион мира после финиша, едва ли не главной причиной, которая могла оставить его без победы, стала невероятная борьба его напарника Серхио Переса с Фернандо Алонсо из Aston Martin за третье место.
После вторых пит-стопов мексиканец нагнал и вплотную преследовал соперника, а два заключительных круга подарили болельщиками невероятный сюжет: Пересу удалось выйти вперед, затем Алонсо смог отыграться, а в итоге судьбу места на подиуме решил фотофиниш: преимущество Фернандо составило 0,053 секунды.
Ферстаппен, как оказалось, так засмотрелся на ход этого поединка, который показывали на больших экранах у края трассы, что едва не попал в аварию
«Я следил за их сражением на последних кругах, – сказал Макс. – И так увлекся, что чуть не улетел с трассы. Это произошло в четвертом повороте. Их борьба была такой упорной и интересной, они до последнего обменивались позициями».
Возвращаясь к собственной гонке, голландец рассказал, что единственной сложностью для него стала необходимость постоянно контролировать состояние шин.
«Мне удалось хорошо стартовать, а наша тактика, я полагаю, была верной, – объяснил он. – Ландо [Норрис] был быстр на обоих составах шин, но только до какого-то момента. На финальном отрезке мне уже удалось значительно оторваться от него.
Особенных сложностей не возникло, но всю гонку пришлось сдерживать себя, стараясь сберечь шины. Это не самое веселое дело, но это часть нашей работы.
Теперь впереди Лас-Вегас: там будет совсем другой сценарий Гран При – в том числе и из-за куда более прохладной погоды».
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