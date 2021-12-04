Ферстаппен стал на 0,2 секунды быстрее Хэмилтона в FP3 в Джидде

Последняя тренировка перед Гран При в Джидде закончилась с лучшим временем пилота Red Bull Макса Ферстаппена. Он проехал лучший круг на шинах Soft за 1:28,100, на 0,214 секунды опередив Льюитса Хэмилтона. Партнер Ферстаппена Серхио Перес замкнул тройку быстрейших.

Интересно, что Хэмилтон свое лучшее время показал в первой половине сессии и на шинах Hard. Переобувшись на Soft, улучшить время круга он так и не сумел, в то время как Ферстаппен, всю сессию проехавший на мягких шинах, именно во второй половине тренировки несколько раз улучшал свое время.

Также стоит отметить отличный темп гонщиков AlphaTauri на шинах Soft, которые вдвоем опередили Валттери Боттаса. Причем в этот раз лучшим из них неожиданно оказался Юки Цунода.

Российский гонщик Никита Мазепин вновь уступил своему напарнику по Haas Мику Шумахеру. Но на cей раз время его лучшего круга было хуже всего на 5 сотых секунды.

Сессия закончилась без происшествий, не считая нескольких выездов за пределы трассы и весьма опасного инцидента между Мазепиным и Хэмилтоном. Никита был на быстром круге и, увидев впереди Хэмилтона, был вынужден срезать восьмой поворот, чтобы избежать столкновения.