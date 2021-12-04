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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о тренировке

Ферстаппен стал на 0,2 секунды быстрее Хэмилтона в FP3 в Джидде

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Пилот Mercedes показал лучшее время на жестких шинах и не смог улучшить его, перейдя на Soft

Ферстаппен стал на 0,2 секунды быстрее Хэмилтона в FP3 в Джидде

Последняя тренировка перед Гран При в Джидде закончилась с лучшим временем пилота Red Bull Макса Ферстаппена. Он проехал лучший круг на шинах Soft за 1:28,100, на 0,214 секунды опередив Льюитса Хэмилтона. Партнер Ферстаппена Серхио Перес замкнул тройку быстрейших.

Интересно, что Хэмилтон свое лучшее время показал в первой половине сессии и на шинах Hard. Переобувшись на Soft, улучшить время круга он так и не сумел, в то время как Ферстаппен, всю сессию проехавший на мягких шинах, именно во второй половине тренировки несколько раз улучшал свое время.

Также стоит отметить отличный темп гонщиков AlphaTauri на шинах Soft, которые вдвоем опередили Валттери Боттаса. Причем в этот раз лучшим из них неожиданно оказался Юки Цунода.

Российский гонщик Никита Мазепин вновь уступил своему напарнику по Haas Мику Шумахеру. Но на cей раз время его лучшего круга было хуже всего на 5 сотых секунды.

Сессия закончилась без происшествий, не считая нескольких выездов за пределы трассы и весьма опасного инцидента между Мазепиным и Хэмилтоном. Никита был на быстром круге и, увидев впереди Хэмилтона, был вынужден срезать восьмой поворот, чтобы избежать столкновения.

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 20 1'28.100  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 23 1'28.314 0.214
3 Mexico Серхио Перес Red Bull 21 1'28.629 0.529
4 Japan Юки Цунода AlphaTauri 20 1'28.641 0.541
5 France Пьер Гасли AlphaTauri 22 1'28.715 0.615
6 Finland Валттери Боттас Mercedes 19 1'29.019 0.919
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 22 1'29.101 1.001
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari 19 1'29.149 1.049
9 France Эстебан Окон Alpine 19 1'29.177 1.077
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 18 1'29.300 1.200
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine 21 1'29.418 1.318
12 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 20 1'29.590 1.490
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 24 1'29.689 1.589
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren 19 1'29.717 1.617
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 14 1'30.030 1.930
16 United Kingdom Джордж Расселл Williams 17 1'30.034 1.934
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 15 1'30.296 2.196
18 Canada Николя Латифи Williams 17 1'30.366 2.266
19 Germany Мик Шумахер Haas 20 1'30.933 2.833
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 23 1'30.979 2.879
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