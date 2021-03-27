Ферстаппен стал лучшим в субботней тренировке в Бахрейне
Обновив рекорд уик-энда, гонщик Red Bull возглавил протокол сессии, опередив Льюиса Хэмилтона и Пьера Гасли
Хотя третья тренировка Гран При традиционно считается временем подготовки к квалификации, в Бахрейне расписание уик-энда выстроено так, что погодные условия значительно меняются за время между этими сессиями.
Тренировку на трассе в Сахире гонщики проводили в дневной жаре, тогда как спорить за стартовые позиции будут уже после заката – потому картину сложно назвать на 100% точной. Тем не менее, в третий раз со старта уик-энда быстрейшим стал Макс Ферстаппен.
За восемь минут до клетчатого флага, впервые выехав на самых мягких шинах Soft, голландец собрал три лучших сектора и показал время 1:30.577. Это на семь с лишним десятых быстрее результата Льюиса Хэмилтона и на секунду превосходит третье время Пьера Гасли из AlphaTauri. Большую часть этого преимущества Макс заработал на техничном втором секторе.
Дальше результаты оказались куда более плотными – самому Гасли секунду проиграл ставший 12-м Антонио Джовинацци.
В шестерку лидеров также вошли Валттери Боттас (Mercedes), Серхио Перес (Red Bull) и Карлос Сайнс (Ferrari). Стоит отметить, что из всех участников тренировки только Сайнс и его партнер по Ferrari Шарль Леклер показали лучшее время на более жестких сликах Medium.
Несмотря на высокую скорость в пятницу, гонщики McLaren на этот раз оказались только десятым и 16-м. Даниэль Риккардо опередил Ландо Норриса, но пропустил соперников из трех других команд на букву А: Alfa Romeo (Кими Райкконена), Alpine (Эстебана Окона) и Aston Martin (Лэнса Стролла).
Сессия обошлась без происшествий. Шарль Леклер улетел в гравий в послестартовой связке, а Никита Мазепин закрутился на втором секторе, но в обоих случаях гонщикам удалось продолжить движение.
Россиянин впервые за время выступлений в Ф1 оказался в протоколе не последним: гонщик Haas смог опередить Николя Латифи из Williams и занял 19-е место в двух десятых позади своего партнера по команде Мика Шумахера.
Читайте также:
Результаты третьей тренировки Гран При Бахрейна
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|11
|1'30.577
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|14
|1'31.316
|0.739
|3
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|13
|1'31.583
|1.006
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|16
|1'31.855
|1.278
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|11
|1'31.908
|1.331
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|16
|1'32.108
|1.531
|7
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|15
|1'32.224
|1.647
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|11
|1'32.423
|1.846
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|13
|1'32.431
|1.854
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|12
|1'32.477
|1.900
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|17
|1'32.482
|1.905
|12
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|11
|1'32.500
|1.923
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|15
|1'32.709
|2.132
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|15
|1'32.755
|2.178
|15
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|15
|1'32.820
|2.243
|16
|Ландо Норрис
|McLaren
|10
|1'32.860
|2.283
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|14
|1'33.323
|2.746
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|14
|1'33.422
|2.845
|19
|Никита Мазепин
|Haas
|14
|1'33.622
|3.045
|20
|Николя Латифи
|Williams
|16
|1'33.959
|3.382
|Полные результаты
Предыдущая новость
Бинотто пообещал Ferrari победу в чемпионате. С одним нюансом
Следующая новость
Феттель ответил Алонсо: Я не такой тщеславный
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Третья тренировка
|Автор
|Александр Кабановский