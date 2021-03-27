Ферстаппен стал лучшим в субботней тренировке в Бахрейне

Хотя третья тренировка Гран При традиционно считается временем подготовки к квалификации, в Бахрейне расписание уик-энда выстроено так, что погодные условия значительно меняются за время между этими сессиями.

Тренировку на трассе в Сахире гонщики проводили в дневной жаре, тогда как спорить за стартовые позиции будут уже после заката – потому картину сложно назвать на 100% точной. Тем не менее, в третий раз со старта уик-энда быстрейшим стал Макс Ферстаппен.

За восемь минут до клетчатого флага, впервые выехав на самых мягких шинах Soft, голландец собрал три лучших сектора и показал время 1:30.577. Это на семь с лишним десятых быстрее результата Льюиса Хэмилтона и на секунду превосходит третье время Пьера Гасли из AlphaTauri. Большую часть этого преимущества Макс заработал на техничном втором секторе.

Дальше результаты оказались куда более плотными – самому Гасли секунду проиграл ставший 12-м Антонио Джовинацци.

В шестерку лидеров также вошли Валттери Боттас (Mercedes), Серхио Перес (Red Bull) и Карлос Сайнс (Ferrari). Стоит отметить, что из всех участников тренировки только Сайнс и его партнер по Ferrari Шарль Леклер показали лучшее время на более жестких сликах Medium.

Несмотря на высокую скорость в пятницу, гонщики McLaren на этот раз оказались только десятым и 16-м. Даниэль Риккардо опередил Ландо Норриса, но пропустил соперников из трех других команд на букву А: Alfa Romeo (Кими Райкконена), Alpine (Эстебана Окона) и Aston Martin (Лэнса Стролла).

Сессия обошлась без происшествий. Шарль Леклер улетел в гравий в послестартовой связке, а Никита Мазепин закрутился на втором секторе, но в обоих случаях гонщикам удалось продолжить движение.

Россиянин впервые за время выступлений в Ф1 оказался в протоколе не последним: гонщик Haas смог опередить Николя Латифи из Williams и занял 19-е место в двух десятых позади своего партнера по команде Мика Шумахера.

Результаты третьей тренировки Гран При Бахрейна