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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в субботней тренировке в Бахрейне

Автор:
, Ответственный редактор

Обновив рекорд уик-энда, гонщик Red Bull возглавил протокол сессии, опередив Льюиса Хэмилтона и Пьера Гасли

Ферстаппен стал лучшим в субботней тренировке в Бахрейне

Хотя третья тренировка Гран При традиционно считается временем подготовки к квалификации, в Бахрейне расписание уик-энда выстроено так, что погодные условия значительно меняются за время между этими сессиями. 

Тренировку на трассе в Сахире гонщики проводили в дневной жаре, тогда как спорить за стартовые позиции будут уже после заката – потому картину сложно назвать на 100% точной. Тем не менее, в третий раз со старта уик-энда быстрейшим стал Макс Ферстаппен.

За восемь минут до клетчатого флага, впервые выехав на самых мягких шинах Soft, голландец собрал три лучших сектора и показал время 1:30.577. Это на семь с лишним десятых быстрее результата Льюиса Хэмилтона и на секунду превосходит третье время Пьера Гасли из AlphaTauri. Большую часть этого преимущества Макс заработал на техничном втором секторе.

Дальше результаты оказались куда более плотными – самому Гасли секунду проиграл ставший 12-м Антонио Джовинацци.

В шестерку лидеров также вошли Валттери Боттас (Mercedes), Серхио Перес (Red Bull) и Карлос Сайнс (Ferrari). Стоит отметить, что из всех участников тренировки только Сайнс и его партнер по Ferrari Шарль Леклер показали лучшее время на более жестких сликах Medium.

Несмотря на высокую скорость в пятницу, гонщики McLaren на этот раз оказались только десятым и 16-м. Даниэль Риккардо опередил Ландо Норриса, но пропустил соперников из трех других команд на букву А: Alfa Romeo (Кими Райкконена), Alpine (Эстебана Окона) и Aston Martin (Лэнса Стролла).

Сессия обошлась без происшествий. Шарль Леклер улетел в гравий в послестартовой связке, а Никита Мазепин закрутился на втором секторе, но в обоих случаях гонщикам удалось продолжить движение.

 

Россиянин впервые за время выступлений в Ф1 оказался в протоколе не последним: гонщик Haas смог опередить Николя Латифи из Williams и занял 19-е место в двух десятых позади своего партнера по команде Мика Шумахера.

 

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Результаты третьей тренировки Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 11 1'30.577  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 14 1'31.316 0.739
3 France Пьер Гасли AlphaTauri 13 1'31.583 1.006
4 Finland Валттери Боттас Mercedes 16 1'31.855 1.278
5 Mexico Серхио Перес Red Bull 11 1'31.908 1.331
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 16 1'32.108 1.531
7 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 15 1'32.224 1.647
8 France Эстебан Окон Alpine 11 1'32.423 1.846
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 13 1'32.431 1.854
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren 12 1'32.477 1.900
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari 17 1'32.482 1.905
12 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 11 1'32.500 1.923
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri 15 1'32.709 2.132
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 15 1'32.755 2.178
15 Spain Фернандо Алонсо Alpine 15 1'32.820 2.243
16 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 10 1'32.860 2.283
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 14 1'33.323 2.746
18 Germany Мик Шумахер Haas 14 1'33.422 2.845
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas 14 1'33.622 3.045
20 Canada Николя Латифи Williams 16 1'33.959 3.382
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Третья тренировка
Автор Александр Кабановский

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