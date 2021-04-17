Ферстаппен стал лучшим в субботней тренировке, опередив Хэмилтона на полсекунды

Если в пятницу быстрейшим дважды стал Валттери Боттас, а гонщиков Red Bull преследовали неприятности, то второй день Гран При Эмилии-Романьи начался по иному сценарию.

Боттас остался только восьмым, другой пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал третье время, а однозначно лучшим стал Макс Ферстаппен, возглавивший протокол с результатом 1:14.958.

Его ближайшим преследователем довольно неожиданно оказался Ландо Норрис, отставший на 0,456 и в свою очередь на одну десятую обогнавший Хэмилтона.

Темп Red Bull четвертым результатом подтвердил Серхио Перес, пятерку замкнул Шарль Леклер из Ferrari. Шестое время показал Пьер Гасли, при этом француз из AlphaTauri стал единственным, кто проехал свой лучший круг на более жестком составе Medium.

Боттас показал одинаковое время с Карлосом Сайнсом, однако у финна сняли время лучшего круга за нарушение пределов трассы. В десятку также вошли оба представителя Alpine.

Сессия обошлась без серьезных неприятностей, хотя гонщики не раз оказывались в гравии и на траве. Николя Латифи не смог избежать контакта с барьером во второй «эске», и хотя судьи вывесили красные флаги, канадцу удалось своим ходом вернуть Williams в боксы.

Также закрутило машину Антонио Джовинацци, но итальянец также смог без посторонней помощи выбраться из гравия в «Тамбурелло» и вернуться в боксы.

Никита Мазепин замкнул протокол тренировки, уступив почти секунду своему партнеру по Haas Мику Шумахеру. При этом россиянин разделил с Кими Райкконеном первенство по максимальной дистанции – оба проехали по 23 круга.

Результаты третьей тренировки Гран При Эмилии-Романьи