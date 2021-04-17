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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в субботней тренировке, опередив Хэмилтона на полсекунды

Финальная тренировка в Имоле прошла с преимуществом лидера Red Bull, а второе время показал Ландо Норрис на McLaren

Ферстаппен стал лучшим в субботней тренировке, опередив Хэмилтона на полсекунды

Если в пятницу быстрейшим дважды стал Валттери Боттас, а гонщиков Red Bull преследовали неприятности, то второй день Гран При Эмилии-Романьи начался по иному сценарию. 

Боттас остался только восьмым, другой пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал третье время, а однозначно лучшим стал Макс Ферстаппен, возглавивший протокол с результатом 1:14.958.

Его ближайшим преследователем довольно неожиданно оказался Ландо Норрис, отставший на 0,456 и в свою очередь на одну десятую обогнавший Хэмилтона. 

Темп Red Bull четвертым результатом подтвердил Серхио Перес, пятерку замкнул Шарль Леклер из Ferrari. Шестое время показал Пьер Гасли, при этом француз из AlphaTauri стал единственным, кто проехал свой лучший круг на более жестком составе Medium.

Боттас показал одинаковое время с Карлосом Сайнсом, однако у финна сняли время лучшего круга за нарушение пределов трассы. В десятку также вошли оба представителя Alpine.

Сессия обошлась без серьезных неприятностей, хотя гонщики не раз оказывались в гравии и на траве. Николя Латифи не смог избежать контакта с барьером во второй «эске», и хотя судьи вывесили красные флаги, канадцу удалось своим ходом вернуть Williams в боксы.

 

Также закрутило машину Антонио Джовинацци, но итальянец также смог без посторонней помощи выбраться из гравия в «Тамбурелло» и вернуться в боксы. 

Никита Мазепин замкнул протокол тренировки, уступив почти секунду своему партнеру по Haas Мику Шумахеру. При этом россиянин разделил с Кими Райкконеном первенство по максимальной дистанции – оба проехали по 23 круга.

Результаты третьей тренировки Гран При Эмилии-Романьи

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 18 1'14.958  
2 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 17 1'15.414 0.456
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 18 1'15.515 0.557
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 18 1'15.551 0.593
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 21 1'15.738 0.780
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 22 1'15.890 0.932
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 21 1'15.908 0.950
8 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 19 1'15.908 0.950
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 20 1'16.186 1.228
10 France Эстебан Окон Alpine Renault 20 1'16.228 1.270
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 20 1'16.230 1.272
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 19 1'16.245 1.287
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 17 1'16.253 1.295
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 19 1'16.389 1.431
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 20 1'16.427 1.469
16 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 22 1'16.448 1.490
17 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 15 1'16.537 1.579
18 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 22 1'16.612 1.654
19 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 23 1'16.803 1.845
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 23 1'17.398 2.440
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Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Третья тренировка

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