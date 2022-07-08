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Формула 1 / Гран При Австрии Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в пятничной тренировке Гран При Австрии

Пилот Red Bull выиграл четверть секунды у Шарля Леклера, Джордж Расселл стал третьим на более жестких шинах

Александр Кабановский
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Ферстаппен стал лучшим в пятничной тренировке Гран При Австрии
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Спринтерский формат уик-энда в Шпильберге сделал первую тренировку особенно важной – по ее итогам командам предстояло выбрать настройки на квалификацию и обе гонки. 

Заезды пришлось дважды прервать красными флагами из-за незначительных инцидентов, а лучшим в итоге стал лидер сезона Макс Ферстаппен. На шинах Soft голландец показал время 1:06.302, подтвердив статус главного фаворита. При этом и по пройденной дистанции прошлогодний обладатель «Большого шлема» Гран При Австрии тоже стал лидером.

Шарль Леклер, который стартовал в Шпильберге с поула в 2019 году, уступил гонщику Red Bull 0,255 секунды. Примечательно, что монегаск из Ferrari терял относительно графика Макса примерно по две десятых на двух первых секторах, а затем отыгрывал столько же на третьем.

Третью скорость показал Джордж Расселл, причем на своем лучшем круге пилот Mercedes использовал более жесткие шины Medium.

Серхио Перес, который после первой серии кругов попросил команду по радио «изменить направление» в работе с настройками, под клетчатым флагом поднялся на четвертую строчку, оттеснив Льюиса Хэмилтона.

Тренировку пришлось остановить спустя примерно 20 минут после начала заездов – Ландо Норрис припарковался на обочине около шестого поворота, так как в кокпите его McLaren стало очень жарко, а затем появились струйки дыма. 

Позже практически в том же месте на асфальте оказалась полоска резины, что вновь потребовало красных флагов – в общей сложности они отняли у команд 16 минут. 

В десятку, которая полностью уместилась в одну секунду, вошли оба пилота Haas, победитель предыдущей гонки Карлос Сайнс, а также Фернандо Алонсо с Юки Цунодой.

Помимо Норриса, проблемы с пятницу утром возникли у другого пилота McLaren Даниэля Риккардо. На его машине не работала подвижная плоскость системы DRS, что потребовало ремонта в гараже. Австралиец вообще не успел поработать на самых мягких шинах.

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Результаты первой тренировки Гран При Австрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 34 1'06.302  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 32 1'06.557 0.255
3 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 32 1'06.702 0.400
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 27 1'06.839 0.537
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 31 1'06.909 0.607
6 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 32 1'06.965 0.663
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 29 1'07.039 0.737
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 32 1'07.100 0.798
9 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 32 1'07.246 0.944
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 33 1'07.296 0.994
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 26 1'07.431 1.129
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 27 1'07.462 1.160
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 29 1'07.476 1.174
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 27 1'07.522 1.220
15 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 32 1'07.582 1.280
16 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 33 1'07.592 1.290
17 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 25 1'07.743 1.441
18 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 28 1'07.889 1.587
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 28 1'08.149 1.847
20 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 14 1'09.915 3.613
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