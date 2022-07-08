Ферстаппен стал лучшим в пятничной тренировке Гран При Австрии

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Спринтерский формат уик-энда в Шпильберге сделал первую тренировку особенно важной – по ее итогам командам предстояло выбрать настройки на квалификацию и обе гонки.

Заезды пришлось дважды прервать красными флагами из-за незначительных инцидентов, а лучшим в итоге стал лидер сезона Макс Ферстаппен. На шинах Soft голландец показал время 1:06.302, подтвердив статус главного фаворита. При этом и по пройденной дистанции прошлогодний обладатель «Большого шлема» Гран При Австрии тоже стал лидером.

Шарль Леклер, который стартовал в Шпильберге с поула в 2019 году, уступил гонщику Red Bull 0,255 секунды. Примечательно, что монегаск из Ferrari терял относительно графика Макса примерно по две десятых на двух первых секторах, а затем отыгрывал столько же на третьем.

Третью скорость показал Джордж Расселл, причем на своем лучшем круге пилот Mercedes использовал более жесткие шины Medium.

Серхио Перес, который после первой серии кругов попросил команду по радио «изменить направление» в работе с настройками, под клетчатым флагом поднялся на четвертую строчку, оттеснив Льюиса Хэмилтона.

Тренировку пришлось остановить спустя примерно 20 минут после начала заездов – Ландо Норрис припарковался на обочине около шестого поворота, так как в кокпите его McLaren стало очень жарко, а затем появились струйки дыма.

Позже практически в том же месте на асфальте оказалась полоска резины, что вновь потребовало красных флагов – в общей сложности они отняли у команд 16 минут.

В десятку, которая полностью уместилась в одну секунду, вошли оба пилота Haas, победитель предыдущей гонки Карлос Сайнс, а также Фернандо Алонсо с Юки Цунодой.

Помимо Норриса, проблемы с пятницу утром возникли у другого пилота McLaren Даниэля Риккардо. На его машине не работала подвижная плоскость системы DRS, что потребовало ремонта в гараже. Австралиец вообще не успел поработать на самых мягких шинах.

Результаты первой тренировки Гран При Австрии