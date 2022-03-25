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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о тренировке

Леклер вновь обогнал Ферстаппена. Теперь в Джидде

Лидер нынешнего сезона проехал в первой тренировке на 0,1 секунды быстрее действующего чемпиона – правда, сделали они это на разных шинах

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Леклер вновь обогнал Ферстаппена. Теперь в Джидде
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Второй Гран При сезона Ф1 в Джидде стартовал с часовой тренировки в пятницу – учитывая «ночной» график этапа, она стартовала незадолго до заката в 17:00 по местному времени (совпадающему с московским).

После уверенной победы пятью днями раньше в Бахрейне Шарль Леклер и на этот раз стал лучшим – его время на мягких шинах С4 составило 1:30.772. Это принесло гонщику Ferrari преимущество в 0,116 над Максом Ферстаппеном из Red Bull. Однако при оценке сил двух фаворитов важно участь, что голландец показал свой результат на жестких сликах С2.

Это позволяет считать именно Макса теневым лидером, так как разница в темпе между составами резине составляет на саудовской трассе как минимум секунду на круге. Впрочем, квалификация и гонка пройдут в других погодных условиях, потому для более объективных оценок стоит подождать второй сессии.

Под клетчатым флагом третье время показал Валттери Боттас из Alfa Romeo, четвертое – еще один представитель Скудерии Карлос Сайнс. Первую шестерку, которая уложилась в 0,75 секунды, замкнули гонщика AlphaTauri. При этом все лидеры, не считая Макса, провели лучшие попытки на шинах Soft.

Сильнейшим представителем Mercedes стал Льюис Хэмилтон, проигравший полторы секунды. Для McLaren лучшим стало 11-е место Даниэля Риккардо. 

Заезды пришлось прервать красными флагами в первой половине часа, когда другой пилот команды из Уокинга Ландо Норрис перед первым поворотом налетел на табличку 50-метрового указателя, которую до этого ветром сорвало с креплений – и ее обломки разлетелись по асфальту. 

В остальном заезды обошлись без происшествий, не считая срезок и выездов за белую линию. Кевин Магнуссен не смог принять участия в тренировке из-за проблем в гидравлической системе, его партнер по Haas Мик Шумахер остался 19-м и последним из тех, кто показал зачетное время.

Джордж Расселл работал с другой версией заднего крыла и остался 15-м. 

После сессии судьи вызвали Шумахера и Алекса Элбона из Williams, чтобы изучить эпизод с потенциальной блокировкой немца англо-тайским пилотом по ходу заездов. 

Результаты первой тренировки Гран При Саудовской Аравии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 17 1'30.772  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 24 1'30.888 0.116
3 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 22 1'31.084 0.312
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 14 1'31.139 0.367
5 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 28 1'31.317 0.545
6 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 26 1'31.505 0.733
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 25 1'31.563 0.791
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 26 1'32.026 1.254
9 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 20 1'32.364 1.592
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 23 1'32.381 1.609
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 24 1'32.506 1.734
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 23 1'32.582 1.810
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 24 1'32.594 1.822
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 26 1'32.608 1.836
15 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 19 1'32.839 2.067
16 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin Mercedes 23 1'33.034 2.262
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 25 1'33.087 2.315
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 26 1'33.529 2.757
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 22 1'34.429 3.657
20 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 2    
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