Леклер вновь обогнал Ферстаппена. Теперь в Джидде

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Второй Гран При сезона Ф1 в Джидде стартовал с часовой тренировки в пятницу – учитывая «ночной» график этапа, она стартовала незадолго до заката в 17:00 по местному времени (совпадающему с московским).

После уверенной победы пятью днями раньше в Бахрейне Шарль Леклер и на этот раз стал лучшим – его время на мягких шинах С4 составило 1:30.772. Это принесло гонщику Ferrari преимущество в 0,116 над Максом Ферстаппеном из Red Bull. Однако при оценке сил двух фаворитов важно участь, что голландец показал свой результат на жестких сликах С2.

Это позволяет считать именно Макса теневым лидером, так как разница в темпе между составами резине составляет на саудовской трассе как минимум секунду на круге. Впрочем, квалификация и гонка пройдут в других погодных условиях, потому для более объективных оценок стоит подождать второй сессии.

Под клетчатым флагом третье время показал Валттери Боттас из Alfa Romeo, четвертое – еще один представитель Скудерии Карлос Сайнс. Первую шестерку, которая уложилась в 0,75 секунды, замкнули гонщика AlphaTauri. При этом все лидеры, не считая Макса, провели лучшие попытки на шинах Soft.

Сильнейшим представителем Mercedes стал Льюис Хэмилтон, проигравший полторы секунды. Для McLaren лучшим стало 11-е место Даниэля Риккардо.

Заезды пришлось прервать красными флагами в первой половине часа, когда другой пилот команды из Уокинга Ландо Норрис перед первым поворотом налетел на табличку 50-метрового указателя, которую до этого ветром сорвало с креплений – и ее обломки разлетелись по асфальту.

В остальном заезды обошлись без происшествий, не считая срезок и выездов за белую линию. Кевин Магнуссен не смог принять участия в тренировке из-за проблем в гидравлической системе, его партнер по Haas Мик Шумахер остался 19-м и последним из тех, кто показал зачетное время.

Джордж Расселл работал с другой версией заднего крыла и остался 15-м.

После сессии судьи вызвали Шумахера и Алекса Элбона из Williams, чтобы изучить эпизод с потенциальной блокировкой немца англо-тайским пилотом по ходу заездов.

Результаты первой тренировки Гран При Саудовской Аравии