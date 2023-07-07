Ферстаппен стал лучшим в первой тренировке британского этапа, Элбон – третий

Большую часть пятничной утренней сессии команды Ф1 работали на длинных сериях кругов, пытаясь собрать информацию о поведении новых шин, которые Pirelli впервые привезла на Гран При. Кроме того, у многих команд в этот раз были многочисленные новинки, которые тоже требовалось проверить.

Только в финальные 10-15 минут гонщики начали реальную погоню за скоростью. Сместив с первых строчек дуэт Ferrari, который долгое время оставался впереди, лучшими в итоге стали пилоты Red Bull.

Лидер сезона Макс Ферстаппен по ходу сессии жаловался, что «машина скользит, как на льду», но привычно возглавил протокол с результатом 1:28.600 (Soft / C3). Примечательно, что рекордное время голландец поставил только на втором секторе своего круга, однако по его итогам уверенно опередил соперников.

Алекс Элбон, Williams FW45 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Серхио Перес уступил партнеру по Red Bull почти полсекунды, но куда более удивительным выглядит третье время Алекса Элбона (+0,489), показанное на Williams в юбилейной ливрее.

Три следующие позиции с минимальными отрывами заняли гонщики трех разных команд – Aston Martin (Фернандо Алонсо), Ferrari (Шарль Леклер) и Alpine (Эстебан Окон).

В десятку вошли оба гонщика McLaren, хотя Оскару Пиастри пришлось досрочно прервать работу из-за утечки в гидравлической системе.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

А вот пилоты Mercedes на этот раз остались только 12-м и 14-м. Джордж Расселл несколько раз жаловался по радио на поведение машины и в итоге отстал на секунду с лишним. При этом стоит отметить, что они с Льюисом Хэмилтоном стали единственными, кто показал лучшее время на более жестких сликах Medium.

Результаты первой тренировки Гран При Великобритании