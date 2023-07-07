Ферстаппен стал лучшим в первой тренировке британского этапа, Элбон – третий
Макс подтвердил преимущество Red Bull над соперниками в Сильверстоуне, а вот позицию позади голландца и Серхио Переса неожиданно занял гонщик Williams. В протоколе можно отыскать и другие сюрпризы
Большую часть пятничной утренней сессии команды Ф1 работали на длинных сериях кругов, пытаясь собрать информацию о поведении новых шин, которые Pirelli впервые привезла на Гран При. Кроме того, у многих команд в этот раз были многочисленные новинки, которые тоже требовалось проверить.
Только в финальные 10-15 минут гонщики начали реальную погоню за скоростью. Сместив с первых строчек дуэт Ferrari, который долгое время оставался впереди, лучшими в итоге стали пилоты Red Bull.
Лидер сезона Макс Ферстаппен по ходу сессии жаловался, что «машина скользит, как на льду», но привычно возглавил протокол с результатом 1:28.600 (Soft / C3). Примечательно, что рекордное время голландец поставил только на втором секторе своего круга, однако по его итогам уверенно опередил соперников.
Алекс Элбон, Williams FW45
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Серхио Перес уступил партнеру по Red Bull почти полсекунды, но куда более удивительным выглядит третье время Алекса Элбона (+0,489), показанное на Williams в юбилейной ливрее.
Три следующие позиции с минимальными отрывами заняли гонщики трех разных команд – Aston Martin (Фернандо Алонсо), Ferrari (Шарль Леклер) и Alpine (Эстебан Окон).
В десятку вошли оба гонщика McLaren, хотя Оскару Пиастри пришлось досрочно прервать работу из-за утечки в гидравлической системе.
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
А вот пилоты Mercedes на этот раз остались только 12-м и 14-м. Джордж Расселл несколько раз жаловался по радио на поведение машины и в итоге отстал на секунду с лишним. При этом стоит отметить, что они с Льюисом Хэмилтоном стали единственными, кто показал лучшее время на более жестких сликах Medium.
Результаты первой тренировки Гран При Великобритании
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'28.600
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|22
|1'29.048
|0.448
|3
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|22
|1'29.089
|0.489
|4
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|1'29.268
|0.668
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|25
|1'29.280
|0.680
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|23
|1'29.319
|0.719
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|25
|1'29.357
|0.757
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|25
|1'29.441
|0.841
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'29.471
|0.871
|10
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|16
|1'29.658
|1.058
|11
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|26
|1'29.691
|1.091
|12
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|23
|1'29.768
|1.168
|13
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|24
|1'29.828
|1.228
|14
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|28
|1'29.874
|1.274
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|22
|1'30.090
|1.490
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'30.092
|1.492
|17
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|24
|1'30.124
|1.524
|18
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'30.321
|1.721
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|21
|1'30.385
|1.785
|20
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|22
|1'30.591
|1.991
|Полные результаты
Самое важное:
Перес раскрыл главную особенность новых сликов Pirelli
Перес раскрыл главную особенность новых сликов Pirelli Перес раскрыл главную особенность новых сликов Pirelli
Цунода не заметил эффекта от новинок AlphaTauri
Цунода не заметил эффекта от новинок AlphaTauri Цунода не заметил эффекта от новинок AlphaTauri
Ферстаппена и Сайнса по итогам пятницы разделили 0,022, Леклера подвела машина
Ферстаппена и Сайнса по итогам пятницы разделили 0,022, Леклера подвела машина Ферстаппена и Сайнса по итогам пятницы разделили 0,022, Леклера подвела машина
Технический брифинг: AlphaTauri переделала машину к британскому этапу
Технический брифинг: AlphaTauri переделала машину к британскому этапу Технический брифинг: AlphaTauri переделала машину к британскому этапу
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.