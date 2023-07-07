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Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в первой тренировке британского этапа, Элбон – третий

Макс подтвердил преимущество Red Bull над соперниками в Сильверстоуне, а вот позицию позади голландца и Серхио Переса неожиданно занял гонщик Williams. В протоколе можно отыскать и другие сюрпризы

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Большую часть пятничной утренней сессии команды Ф1 работали на длинных сериях кругов, пытаясь собрать информацию о поведении новых шин, которые Pirelli впервые привезла на Гран При. Кроме того, у многих команд в этот раз были многочисленные новинки, которые тоже требовалось проверить. 

Только в финальные 10-15 минут гонщики начали реальную погоню за скоростью. Сместив с первых строчек дуэт Ferrari, который долгое время оставался впереди, лучшими в итоге стали пилоты Red Bull. 

Лидер сезона Макс Ферстаппен по ходу сессии жаловался, что «машина скользит, как на льду», но привычно возглавил протокол с результатом 1:28.600 (Soft / C3). Примечательно, что рекордное время голландец поставил только на втором секторе своего круга, однако по его итогам уверенно опередил соперников. 

Алекс Элбон, Williams FW45

Алекс Элбон, Williams FW45

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Серхио Перес уступил партнеру по Red Bull почти полсекунды, но куда более удивительным выглядит третье время Алекса Элбона (+0,489), показанное на Williams в юбилейной ливрее.

Три следующие позиции с минимальными отрывами заняли гонщики трех разных команд – Aston Martin (Фернандо Алонсо), Ferrari (Шарль Леклер) и Alpine (Эстебан Окон).

В десятку вошли оба гонщика McLaren, хотя Оскару Пиастри пришлось досрочно прервать работу из-за утечки в гидравлической системе. 

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

А вот пилоты Mercedes на этот раз остались только 12-м и 14-м. Джордж Расселл несколько раз жаловался по радио на поведение машины и в итоге отстал на секунду с лишним. При этом стоит отметить, что они с Льюисом Хэмилтоном стали единственными, кто показал лучшее время на более жестких сликах Medium.

Результаты первой тренировки Гран При Великобритании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 26 1'28.600  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 22 1'29.048 0.448
3 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 22 1'29.089 0.489
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 21 1'29.268 0.668
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 25 1'29.280 0.680
6 France Эстебан Окон Alpine Renault 23 1'29.319 0.719
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 25 1'29.357 0.757
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 25 1'29.441 0.841
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 26 1'29.471 0.871
10 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 16 1'29.658 1.058
11 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 26 1'29.691 1.091
12 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 23 1'29.768 1.168
13 France Пьер Гасли Alpine Renault 24 1'29.828 1.228
14 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 28 1'29.874 1.274
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 22 1'30.090 1.490
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 28 1'30.092 1.492
17 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 24 1'30.124 1.524
18 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 20 1'30.321 1.721
19 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 21 1'30.385 1.785
20 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 22 1'30.591 1.991
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