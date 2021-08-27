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Формула 1 / Гран При Бельгии Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в FP2 в Спа – а потом разбил машину

Автор:
, главный редактор

Дневняя сессия была отмечена сразу двумя инцидентами, которые привели к серьезным повреждениям автомобилей

Ферстаппен стал лучшим в FP2 в Спа – а потом разбил машину

Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull, показал лучшее время по ходу второй тренировки Гран При Бельгии. Следом в итоговом протоколе разместились пилоты коллектива Mercedes – Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон отстали от голландца на четыре сотых и семь сотых секунды соответственно. 

В паузе между двумя пятничными тренировками в очередной раз прошел дождь – и, к примеру, пилоты Формулы 3, которые в это время провели квалификацию, в течение всего заезда использовали только дождевые шины. Однако к моменту возвращения на трассу болидов Ф1 асфальт снова достаточно сильно просох. Если утром почти все пилоты сделали один или несколько кругов на промежуточных шинах, теперь это сделали только пятеро – остальные же сразу отправились на трассу на сликах.

Первую часть сессии представители топ-команд провели на шинах Medium. Быстрее всех на покрышках средней жесткости был Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен проиграли финну меньше одной десятой (при этом инженеры Red Bull сообщали голландцу, что Боттас показал свое время с использованием «альтернативного» режима работы силовой установки). Когда в середине сессии пилоты Mercedes выехали на трассу на мягкой резине, они не смогли улучшить свои результаты. Ферстаппен же, поставив свежий Soft, проехал круг быстрее – пилот отыграл у себя самого немногим больше одной десятой, но этот прогресс сделал его обладателем лучшего времени дня.

Если утренняя тренировка не обошлась без серьезных инцидентов, дневную пришлось прерывать дважды. Причем оба инцидента, из-за которых были вывешены красные флаги, произошли в районе поворота Мальмеди на втором секторе.

За 15 минут до окончания сессии заднюю ось машины Шарля Леклера занесло на выходе из поворота Лекомб – после чего Ferrari врезалась левой стороной во внешний отбойник на подходе к Мальмеди. 

 

А за считанные минуты до конца тренировки уже на выходе из Мальмеди занесло автомобиль Макса Ферстаппена. Болид Red Bull тоже долетел до отбойника, но в этом случае главный удар пришелся на заднюю правую подвеску.

 

Никита Мазепин по ходу тренировки использовал составы Medium и Soft. Лучшее время россиянина позволило ему оказаться в итоговом протоколе на 19-м месте: пилот Haas проиграл почти три секунды Ферстаппену, опередив при этом напарника Мика Шумахера на две десятых секунды.

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Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 12 1'44.472    
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 14 1'44.513 0.041 0.041
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 13 1'44.544 0.072 0.031
4 Spain Фернандо Алонсо Alpine 15 1'44.953 0.481 0.409
5 France Пьер Гасли AlphaTauri 17 1'44.965 0.493 0.012
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 14 1'45.180 0.708 0.215
7 France Эстебан Окон Alpine 15 1'45.302 0.830 0.122
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 16 1'45.336 0.864 0.034
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 18 1'45.386 0.914 0.050
10 Mexico Серхио Перес Red Bull 13 1'45.404 0.932 0.018
11 Spain Карлос Сайнс Ferrari 14 1'45.517 1.045 0.113
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri 17 1'45.758 1.286 0.241
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 16 1'45.789 1.317 0.031
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 18 1'45.967 1.495 0.178
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren 14 1'46.118 1.646 0.151
16 Canada Николя Латифи Williams 17 1'46.198 1.726 0.080
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 14 1'46.665 2.193 0.467
18 Monaco Шарль Леклер Ferrari 13 1'46.836 2.364 0.171
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas 14 1'47.335 2.863 0.499
20 Germany Мик Шумахер Haas 15 1'47.529 3.057 0.194
Полные результаты

 

 

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