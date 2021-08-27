Ферстаппен стал лучшим в FP2 в Спа – а потом разбил машину

Макс Ферстаппен, представляющий команду Red Bull, показал лучшее время по ходу второй тренировки Гран При Бельгии. Следом в итоговом протоколе разместились пилоты коллектива Mercedes – Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон отстали от голландца на четыре сотых и семь сотых секунды соответственно.

В паузе между двумя пятничными тренировками в очередной раз прошел дождь – и, к примеру, пилоты Формулы 3, которые в это время провели квалификацию, в течение всего заезда использовали только дождевые шины. Однако к моменту возвращения на трассу болидов Ф1 асфальт снова достаточно сильно просох. Если утром почти все пилоты сделали один или несколько кругов на промежуточных шинах, теперь это сделали только пятеро – остальные же сразу отправились на трассу на сликах.

Первую часть сессии представители топ-команд провели на шинах Medium. Быстрее всех на покрышках средней жесткости был Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен проиграли финну меньше одной десятой (при этом инженеры Red Bull сообщали голландцу, что Боттас показал свое время с использованием «альтернативного» режима работы силовой установки). Когда в середине сессии пилоты Mercedes выехали на трассу на мягкой резине, они не смогли улучшить свои результаты. Ферстаппен же, поставив свежий Soft, проехал круг быстрее – пилот отыграл у себя самого немногим больше одной десятой, но этот прогресс сделал его обладателем лучшего времени дня.

Если утренняя тренировка не обошлась без серьезных инцидентов, дневную пришлось прерывать дважды. Причем оба инцидента, из-за которых были вывешены красные флаги, произошли в районе поворота Мальмеди на втором секторе.

За 15 минут до окончания сессии заднюю ось машины Шарля Леклера занесло на выходе из поворота Лекомб – после чего Ferrari врезалась левой стороной во внешний отбойник на подходе к Мальмеди.

А за считанные минуты до конца тренировки уже на выходе из Мальмеди занесло автомобиль Макса Ферстаппена. Болид Red Bull тоже долетел до отбойника, но в этом случае главный удар пришелся на заднюю правую подвеску.

Никита Мазепин по ходу тренировки использовал составы Medium и Soft. Лучшее время россиянина позволило ему оказаться в итоговом протоколе на 19-м месте: пилот Haas проиграл почти три секунды Ферстаппену, опередив при этом напарника Мика Шумахера на две десятых секунды.