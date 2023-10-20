Ферстаппен стал лучшим в единственной тренировке Гран При США

Из жаркого Катара участники Формулы 1 перебрались в американский Остин, где условия оказались очень похожими: октябрьское солнце нагрело штат Техас до 30 с лишним градусов.

Сприн терский формат оставил гонщикам и командам всего один час на тренировки – к счастью, он прошел без пауз и задержек.

Большую часть времени команды посвятили длинным сериям кругов на более жестких сликах. В этой фазе сессии лучшим стал Ландо Норрис на Medium – пилот McLaren с небольшим преимуществом опередил Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном на Hard.

Примерно за 10 минут до клетчатого флага гонщики стали тренировать быстрые попытки на самых мягких сликах С4. Ненадолго протокол даже возглавил Алекс Элбон на Williams, но его быстро оттеснили назад.

Вскоре вперед с результатом 1:35.912 вышел Ферстаппен, который удержался на первой строчке до самого конца. Однако несколько обстоятельств не позволяют говорить о доминирующем превосходстве лидера Red Bull.

Во-первых, на на 0,156 секунды от действующего чемпиона отстал Шарль Леклер на Ferrari. Но еще важнее третий результат Хэмилтона (+0,281) – дело в том, что пилот Mercedes установил на обновленной машине рекордные результаты на двух первых секторах, но ошибся в предпоследнем повороте и потерял там время.

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Ландо Норрис, McLaren MCL60

Коме того, в McLaren решили вообще не переводить своих пилотов на Soft – и те остались во втором десятке. Оскар Пиастри, вдобавок, едва не попал в аварию в десятом повороте, но в последний момент удержал машину под контролем, проехав по поребрику и зоне безопасности. Однако после этого он надолго остановился в гараже.

Серхио Перес, который проводил свою быструю попытку чуть раньше других лидеров, остался четвертым в паре сотых за Хэмилтоном, а Кевин Магнуссен из Haas (также на доработанной машине) показал пятую скорость – всего в 0,002 секундах впереди Джорджа Расселла. Другой гонщик американской команды Нико Хюлькенберг стал девятым.

Вернувшийся в Ф1 Даниэль Риккардо показал 14-й результат, практически вровень по времени со своим партнером по AlphaTauri Юки Цунодой.

В Aston Martin также не стали использовать шины Soft, а Лэнс Стролл и вовсе успел проехать всего четыре круга из-за неполадок с тормозами.

Вся первая десятка уместилась в 0,8 секунды, что обещает интересное продолжение уик-энда. Следующей сессией станет квалификация, которая стартует в полночть по московскому времени.

Результаты тренировки Гран При США

Поз. Гонщик / Команда Машина Круги Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 19 1'35.912 2 Шарль Леклер Ferrari 20 +0.156 1'36.068 3 Льюис Хэмилтон Mercedes 19 +0.281 1'36.193 4 Серхио Перес Red Bull Racing 19 +0.300 1'36.212 5 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 17 +0.560 1'36.472 6 Джордж Расселл Mercedes 20 +0.562 1'36.474 7 Алекс Элбон Williams 17 +0.580 1'36.492 8 Карлос Сайнс Ferrari 19 +0.621 1'36.533 9 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 16 +0.790 1'36.702 10 Пьер Гасли Alpine 18 +0.793 1'36.705 11 Логан Сарджент Williams 22 +1.075 1'36.987 12 Эстебан Окон Alpine 18 +1.154 1'37.066 13 Юки Цунода AlphaTauri 20 +1.192 1'37.104 14 Даниэль Риккардо AlphaTauri 19 +1.240 1'37.152 15 Ландо Норрис McLaren 11 +1.344 1'37.256 16 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 22 +1.506 1'37.418 17 Валттери Боттас Alfa Romeo 18 +1.605 1'37.517 18 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 11 +1.928 1'37.840 19 Оскар Пиастри McLaren 6 +2.508 1'38.420 20 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 4 +4.028 1'39.940