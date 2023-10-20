Формула 1 Гран При США
Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в единственной тренировке Гран При США

Макс с небольшим перевесом взял верх над Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном, однако обстоятельства сессии пока не позволяют говорить о явном перевесе Red Bull

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Из жаркого Катара участники Формулы 1 перебрались в американский Остин, где условия оказались очень похожими: октябрьское солнце нагрело штат Техас до 30 с лишним градусов. 

Сприн терский формат оставил гонщикам и командам всего один час на тренировки – к счастью, он прошел без пауз и задержек. 

Большую часть времени команды посвятили длинным сериям кругов на более жестких сликах. В этой фазе сессии лучшим стал Ландо Норрис на Medium – пилот McLaren с небольшим преимуществом опередил Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном на Hard. 

Примерно за 10 минут до клетчатого флага гонщики стали тренировать быстрые попытки на самых мягких сликах С4. Ненадолго протокол даже возглавил Алекс Элбон на Williams, но его быстро оттеснили назад. 

Вскоре вперед с результатом 1:35.912 вышел Ферстаппен, который удержался на первой строчке до самого конца. Однако несколько обстоятельств не позволяют говорить о доминирующем превосходстве лидера Red Bull.

Во-первых, на на 0,156 секунды от действующего чемпиона отстал Шарль Леклер на Ferrari. Но еще важнее третий результат Хэмилтона (+0,281) – дело в том, что пилот Mercedes установил на обновленной машине рекордные результаты на двух первых секторах, но ошибся в предпоследнем повороте и потерял там время.

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Коме того, в McLaren решили вообще не переводить своих пилотов на Soft – и те остались во втором десятке. Оскар Пиастри, вдобавок, едва не попал в аварию в десятом повороте, но в последний момент удержал машину под контролем, проехав по поребрику и зоне безопасности. Однако после этого он надолго остановился в гараже.

Серхио Перес, который проводил свою быструю попытку чуть раньше других лидеров, остался четвертым в паре сотых за Хэмилтоном, а Кевин Магнуссен из Haas (также на доработанной машине) показал пятую скорость – всего в 0,002 секундах впереди Джорджа Расселла. Другой гонщик американской команды Нико Хюлькенберг стал девятым.

Вернувшийся в Ф1 Даниэль Риккардо показал 14-й результат, практически вровень по времени со своим партнером по AlphaTauri Юки Цунодой. 

В Aston Martin также не стали использовать шины Soft, а Лэнс Стролл и вовсе успел проехать всего четыре круга из-за неполадок с тормозами.

Вся первая десятка уместилась в 0,8 секунды, что обещает интересное продолжение уик-энда. Следующей сессией станет квалификация, которая стартует в полночть по московскому времени.

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Результаты тренировки Гран При США

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 19

1'35.912
2 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 20

+0.156

1'36.068
3 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 19

+0.281

1'36.193
4 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 19

+0.300

1'36.212
5 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 17

+0.560

1'36.472
6 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 20

+0.562

1'36.474
7 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 17

+0.580

1'36.492
8 Spain Карлос СайнсFerrari 19

+0.621

1'36.533
9 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 16

+0.790

1'36.702
10 France Пьер ГаслиAlpine 18

+0.793

1'36.705
11 United States Логан СарджентWilliams 22

+1.075

1'36.987
12 France Эстебан ОконAlpine 18

+1.154

1'37.066
13 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 20

+1.192

1'37.104
14 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri 19

+1.240

1'37.152
15 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 11

+1.344

1'37.256
16 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 22

+1.506

1'37.418
17 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 18

+1.605

1'37.517
18 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 11

+1.928

1'37.840
19 Australia Оскар ПиастриMcLaren 6

+2.508

1'38.420
20 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 4

+4.028

1'39.940
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