Ферстаппен стал лучшим в единственной тренировке Гран При Австрии
Лидер сезона не просто проехал на четверть секунды быстрее всех на домашней трассе своей команды, но и сделал это на более жесткой резине Medium
В Шпильберге участники Ф1 во второй раз в нынешнем сезоне проводят уик-энд в спринтерском формате, потому значимость единственной тренировки в пятницу утром сложно переоценить. К счастью, часовая сессия обошлась без красных флагов и разбитых машин.
Долгое время на первой строчке оставался Льюис Хэмилтон с результатом 1:06.416. Но в финальные десять минут гонщики стали проводить тренировки квалификационных попыток, и скорости резко выросли. Шарль Леклер опередил пилота Mercedes, затем еще быстрее проехал Макс Ферстаппен, а самого голландца опередил Карлос Сайнс.
Испанец стал первым со старта уик-энда, кто преодолел круг быстрее 66 секунд. На время показалось, что его результат 1:05.983 так и останется лучшим. Но в самом конце, проехав после указания инженера целых три разгонных круга, Макс показал реальную силу RB19 – 1:05.742.
При этом голландец использовал более жесткие шины Medium (C4) – по оценкам Pirelli, они медленнее Soft примерно на 0,25 секунды.
Такой же состав был на лучшей попытке у другого пилота Red Bull Серхио Переса, а также у Фернандо Алонсо из Aston Martin. Все остальные лидеры использовали Soft (C5).
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Время Сайнса осталось вторым (+0,241), в самом конце его почти повторил гругой пилот Скудерии Шарль Леклер (+0,270). Пока все указывает, что подготовленный в Маранелло пакет доработок оказался эффективным.
Хэмилтон в итоге уступил лучшему результаты полсекунды, в свою очередь опередив Переса на 0,011. Мексиканец не приезжал на трассу в четверг из-за плохого самочувствия, но утром в пятницу Кристиан Хорнер сообщил, что гонщик в порядке и сможет отработать уик-энд.
Из-за разницы в шинах быстрейшим представителем Aston Marton оказался Лэнс Стролл (+0,598), а между ним и Алонсо в протоколе расположился Кевин Магнуссен из Haas, который по ходу заездов откровенно «оттормозил» Юки Цуноду, недовольный действиями японца.
Джордж Расселл стал последним из тех, кто уместился в секунду от лучшего результата, а Чжоу Гуаньюй на Alfa Romeo замкнул первую десятку.
Оскар Пиастри с Ником де Врисом разделили первенство по максимальной дистанции, а вот Ландо Норрис потерял финальные восемь минут сессии из-за того, что McLaren вносила изменения в настройку его машины.
Уже в 18:00 Мск участники Гран При Австрии проведут квалификационную сессию.
Результаты тренировки Гран При Австрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|30
|1'05.742
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|32
|1'05.983
|0.241
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|33
|1'06.012
|0.270
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|34
|1'06.251
|0.509
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|32
|1'06.262
|0.520
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|29
|1'06.340
|0.598
|7
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|27
|1'06.497
|0.755
|8
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|1'06.656
|0.914
|9
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|28
|1'06.696
|0.954
|10
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|33
|1'06.780
|1.038
|11
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|23
|1'06.794
|1.052
|12
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|36
|1'06.809
|1.067
|13
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|30
|1'06.846
|1.104
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|33
|1'06.847
|1.105
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|34
|1'06.985
|1.243
|16
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|36
|1'07.017
|1.275
|17
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|25
|1'07.018
|1.276
|18
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|30
|1'07.202
|1.460
|19
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|28
|1'07.287
|1.545
|20
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|20
|1'07.368
|1.626
|Полные результаты
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