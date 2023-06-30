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Формула 1 / Гран При Австрии Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в единственной тренировке Гран При Австрии

Лидер сезона не просто проехал на четверть секунды быстрее всех на домашней трассе своей команды, но и сделал это на более жесткой резине Medium

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

В Шпильберге участники Ф1 во второй раз в нынешнем сезоне проводят уик-энд в спринтерском формате, потому значимость единственной тренировки в пятницу утром сложно переоценить. К счастью, часовая сессия обошлась без красных флагов и разбитых машин. 

Долгое время на первой строчке оставался Льюис Хэмилтон с результатом 1:06.416. Но в финальные десять минут гонщики стали проводить тренировки квалификационных попыток, и скорости резко выросли. Шарль Леклер опередил пилота Mercedes, затем еще быстрее проехал Макс Ферстаппен, а самого голландца опередил Карлос Сайнс. 

Испанец стал первым со старта уик-энда, кто преодолел круг быстрее 66 секунд. На время показалось, что его результат 1:05.983 так и останется лучшим. Но в самом конце, проехав после указания инженера целых три разгонных круга, Макс показал реальную силу RB19 – 1:05.742. 

При этом голландец использовал более жесткие шины Medium (C4) – по оценкам Pirelli, они медленнее Soft примерно на 0,25 секунды. 

Такой же состав был на лучшей попытке у другого пилота Red Bull Серхио Переса, а также у Фернандо Алонсо из Aston Martin. Все остальные лидеры использовали Soft (C5).

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Время Сайнса осталось вторым (+0,241), в самом конце его почти повторил гругой пилот Скудерии Шарль Леклер (+0,270). Пока все указывает, что подготовленный в Маранелло пакет доработок оказался эффективным. 

Хэмилтон в итоге уступил лучшему результаты полсекунды, в свою очередь опередив Переса на 0,011. Мексиканец не приезжал на трассу в четверг из-за плохого самочувствия, но утром в пятницу Кристиан Хорнер сообщил, что гонщик в порядке и сможет отработать уик-энд. 

Из-за разницы в шинах быстрейшим представителем Aston Marton оказался Лэнс Стролл (+0,598), а между ним и Алонсо в протоколе расположился Кевин Магнуссен из Haas, который по ходу заездов откровенно «оттормозил» Юки Цуноду, недовольный действиями японца. 

Джордж Расселл стал последним из тех, кто уместился в секунду от лучшего результата, а Чжоу Гуаньюй на Alfa Romeo замкнул первую десятку. 

Оскар Пиастри с Ником де Врисом разделили первенство по максимальной дистанции, а вот Ландо Норрис потерял финальные восемь минут сессии из-за того, что McLaren вносила изменения в настройку его машины. 

Уже в 18:00 Мск участники Гран При Австрии проведут квалификационную сессию.

Результаты тренировки Гран При Австрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 30 1'05.742  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 32 1'05.983 0.241
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 33 1'06.012 0.270
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 34 1'06.251 0.509
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 32 1'06.262 0.520
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 29 1'06.340 0.598
7 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 27 1'06.497 0.755
8 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 31 1'06.656 0.914
9 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 28 1'06.696 0.954
10 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 33 1'06.780 1.038
11 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 23 1'06.794 1.052
12 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 36 1'06.809 1.067
13 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 30 1'06.846 1.104
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 33 1'06.847 1.105
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 34 1'06.985 1.243
16 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 36 1'07.017 1.275
17 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 25 1'07.018 1.276
18 France Эстебан Окон Alpine Renault 30 1'07.202 1.460
19 France Пьер Гасли Alpine Renault 28 1'07.287 1.545
20 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 20 1'07.368 1.626
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