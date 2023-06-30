Ферстаппен стал лучшим в единственной тренировке Гран При Австрии

В Шпильберге участники Ф1 во второй раз в нынешнем сезоне проводят уик-энд в спринтерском формате, потому значимость единственной тренировки в пятницу утром сложно переоценить. К счастью, часовая сессия обошлась без красных флагов и разбитых машин.

Долгое время на первой строчке оставался Льюис Хэмилтон с результатом 1:06.416. Но в финальные десять минут гонщики стали проводить тренировки квалификационных попыток, и скорости резко выросли. Шарль Леклер опередил пилота Mercedes, затем еще быстрее проехал Макс Ферстаппен, а самого голландца опередил Карлос Сайнс.

Испанец стал первым со старта уик-энда, кто преодолел круг быстрее 66 секунд. На время показалось, что его результат 1:05.983 так и останется лучшим. Но в самом конце, проехав после указания инженера целых три разгонных круга, Макс показал реальную силу RB19 – 1:05.742.

При этом голландец использовал более жесткие шины Medium (C4) – по оценкам Pirelli, они медленнее Soft примерно на 0,25 секунды.

Такой же состав был на лучшей попытке у другого пилота Red Bull Серхио Переса, а также у Фернандо Алонсо из Aston Martin. Все остальные лидеры использовали Soft (C5).

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Время Сайнса осталось вторым (+0,241), в самом конце его почти повторил гругой пилот Скудерии Шарль Леклер (+0,270). Пока все указывает, что подготовленный в Маранелло пакет доработок оказался эффективным.

Хэмилтон в итоге уступил лучшему результаты полсекунды, в свою очередь опередив Переса на 0,011. Мексиканец не приезжал на трассу в четверг из-за плохого самочувствия, но утром в пятницу Кристиан Хорнер сообщил, что гонщик в порядке и сможет отработать уик-энд.

Из-за разницы в шинах быстрейшим представителем Aston Marton оказался Лэнс Стролл (+0,598), а между ним и Алонсо в протоколе расположился Кевин Магнуссен из Haas, который по ходу заездов откровенно «оттормозил» Юки Цуноду, недовольный действиями японца.

Джордж Расселл стал последним из тех, кто уместился в секунду от лучшего результата, а Чжоу Гуаньюй на Alfa Romeo замкнул первую десятку.

Оскар Пиастри с Ником де Врисом разделили первенство по максимальной дистанции, а вот Ландо Норрис потерял финальные восемь минут сессии из-за того, что McLaren вносила изменения в настройку его машины.

Уже в 18:00 Мск участники Гран При Австрии проведут квалификационную сессию.

Результаты тренировки Гран При Австрии