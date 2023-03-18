Ферстаппен стал лучшим и в третьей тренировке саудовского Гран При

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Так как до нынешнего уик-энда машины Ф1 ездили в нынешнем сезоне только на трассе в Бахрейне, пятницу в Джидде многие называли не особенно показательной. Однако в субботу утром, когда пришло время готовиться к квалификации и гонке, картина оказалась неизменной – протокол уверенно возглавил Макс Ферстаппен.

Гонщик несколько раз улучшал собственное время и в итоге довел его до 1:28.485 на мягких шинах С4. Преимущество чемпиона над вторым временем собственного напарника Серхио Переса превысило шесть десятых секунды.

Ближайшими преследователями Red Bull, как и накануне, стали гонщики Aston Martin: Фернандо Алонсо выиграл у Лэнса Стролла пару сотых, а вот от Макса оба отстали на секунду.

Стоит отметить, что заезда проходили хоть и в дневное время, но в относительно прохладных по местным меркам условиям – температура воздуха составила всего 27 градусов. Это позволяет говорить, что до квалификации расстановка сил едва ли изменится радикально.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Гонщики Ferrari весь час ездили на более жестких шинах и лишь в самом конце поставили мягкие, проехав по одной быстрой попытке. Они остались шестым и десятым.

Льюис Хэмилтон показал пятую скорость с минимальным перевесом над монегаском, но куда больше интереса вызывает темп McLaren. Ландо Норрис показал седьмую скорость, побеждавший в Джидде на машине Ф2 Оскар Пиастри – восьмую.

При этом у британца незадолго до конца заездов произошел неприятный эпизод с участием Ферстаппена: Ландо был на быстром круге и едва не влетел в Макса, который медленно ехал по гоночной траектории. Чемпион обругал сам себя по радио, а затем поравнялся с Норрисом и принес извинения.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Пьер Гасли стал сильнейшим в паре Alpine с девятым временем.

Вновь не заехали в десятку Haas, Williams и Alfa Romeo, но особенно печальным получилось выступление AlphaTauri: Юки Цунода вообще не использовал шин Soft и остался 19-м, а Ник де Врис вовсе не выезжал на трассу из-за необходимости заменить мотор на его машине.

Читайте также: Де Врис не смог принять участие в субботней тренировке

Результаты третьей тренировки Гран При Саудовской Аравии