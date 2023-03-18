Ферстаппен стал лучшим и в третьей тренировке саудовского Гран При
Голландец из Red Bull дважды стал быстрейшим в пятницу, а в субботу вновь подтвердил преимущество над соперниками. Вторым стал его партнер по Red Bull Серхио Перес
Так как до нынешнего уик-энда машины Ф1 ездили в нынешнем сезоне только на трассе в Бахрейне, пятницу в Джидде многие называли не особенно показательной. Однако в субботу утром, когда пришло время готовиться к квалификации и гонке, картина оказалась неизменной – протокол уверенно возглавил Макс Ферстаппен.
Гонщик несколько раз улучшал собственное время и в итоге довел его до 1:28.485 на мягких шинах С4. Преимущество чемпиона над вторым временем собственного напарника Серхио Переса превысило шесть десятых секунды.
Ближайшими преследователями Red Bull, как и накануне, стали гонщики Aston Martin: Фернандо Алонсо выиграл у Лэнса Стролла пару сотых, а вот от Макса оба отстали на секунду.
Стоит отметить, что заезда проходили хоть и в дневное время, но в относительно прохладных по местным меркам условиям – температура воздуха составила всего 27 градусов. Это позволяет говорить, что до квалификации расстановка сил едва ли изменится радикально.
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Гонщики Ferrari весь час ездили на более жестких шинах и лишь в самом конце поставили мягкие, проехав по одной быстрой попытке. Они остались шестым и десятым.
Льюис Хэмилтон показал пятую скорость с минимальным перевесом над монегаском, но куда больше интереса вызывает темп McLaren. Ландо Норрис показал седьмую скорость, побеждавший в Джидде на машине Ф2 Оскар Пиастри – восьмую.
При этом у британца незадолго до конца заездов произошел неприятный эпизод с участием Ферстаппена: Ландо был на быстром круге и едва не влетел в Макса, который медленно ехал по гоночной траектории. Чемпион обругал сам себя по радио, а затем поравнялся с Норрисом и принес извинения.
Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Пьер Гасли стал сильнейшим в паре Alpine с девятым временем.
Вновь не заехали в десятку Haas, Williams и Alfa Romeo, но особенно печальным получилось выступление AlphaTauri: Юки Цунода вообще не использовал шин Soft и остался 19-м, а Ник де Врис вовсе не выезжал на трассу из-за необходимости заменить мотор на его машине.
Результаты третьей тренировки Гран При Саудовской Аравии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|20
|1'28.485
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|15
|1'29.098
|0.613
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|1'29.483
|0.998
|4
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|1'29.509
|1.024
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|18
|1'29.568
|1.083
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|16
|1'29.588
|1.103
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'29.690
|1.205
|8
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|23
|1'29.698
|1.213
|9
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|19
|1'29.701
|1.216
|10
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|16
|1'29.761
|1.276
|11
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|19
|1'29.811
|1.326
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|21
|1'29.917
|1.432
|13
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|19
|1'29.933
|1.448
|14
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|19
|1'29.953
|1.468
|15
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|18
|1'29.983
|1.498
|16
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|18
|1'30.035
|1.550
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|15
|1'30.131
|1.646
|18
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'30.317
|1.832
|19
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|20
|1'30.797
|2.312
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|0
|Полные результаты
Де Врис не смог принять участие в субботней тренировке
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