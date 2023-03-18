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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим и в третьей тренировке саудовского Гран При

Голландец из Red Bull дважды стал быстрейшим в пятницу, а в субботу вновь подтвердил преимущество над соперниками. Вторым стал его партнер по Red Bull Серхио Перес

Александр Кабановский
Автор:
Ферстаппен стал лучшим и в третьей тренировке саудовского Гран При
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Так как до нынешнего уик-энда машины Ф1 ездили в нынешнем сезоне только на трассе в Бахрейне, пятницу в Джидде многие называли не особенно показательной. Однако в субботу утром, когда пришло время готовиться к квалификации и гонке, картина оказалась неизменной – протокол уверенно возглавил Макс Ферстаппен.

Гонщик несколько раз улучшал собственное время и в итоге довел его до 1:28.485 на мягких шинах С4. Преимущество чемпиона над вторым временем собственного напарника Серхио Переса превысило шесть десятых секунды. 

Ближайшими преследователями Red Bull, как и накануне, стали гонщики Aston Martin: Фернандо Алонсо выиграл у Лэнса Стролла пару сотых, а вот от Макса оба отстали на секунду.

Стоит отметить, что заезда проходили хоть и в дневное время, но в относительно прохладных по местным меркам условиям – температура воздуха составила всего 27 градусов. Это позволяет говорить, что до квалификации расстановка сил едва ли изменится радикально. 

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Гонщики Ferrari весь час ездили на более жестких шинах и лишь в самом конце поставили мягкие, проехав по одной быстрой попытке. Они остались шестым и десятым. 

Льюис Хэмилтон показал пятую скорость с минимальным перевесом над монегаском, но куда больше интереса вызывает темп McLaren. Ландо Норрис показал седьмую скорость, побеждавший в Джидде на машине Ф2 Оскар Пиастри – восьмую. 

При этом у британца незадолго до конца заездов произошел неприятный эпизод с участием Ферстаппена: Ландо был на быстром круге и едва не влетел в Макса, который медленно ехал по гоночной траектории. Чемпион обругал сам себя по радио, а затем поравнялся с Норрисом и принес извинения.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Пьер Гасли стал сильнейшим в паре Alpine с девятым временем. 

Вновь не заехали в десятку Haas, Williams и Alfa Romeo, но особенно печальным получилось выступление AlphaTauri: Юки Цунода вообще не использовал шин Soft и остался 19-м, а Ник де Врис вовсе не выезжал на трассу из-за необходимости заменить мотор на его машине. 

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Результаты третьей тренировки Гран При Саудовской Аравии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 20 1'28.485  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 15 1'29.098 0.613
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 21 1'29.483 0.998
4 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 21 1'29.509 1.024
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 18 1'29.568 1.083
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 16 1'29.588 1.103
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 18 1'29.690 1.205
8 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 23 1'29.698 1.213
9 France Пьер Гасли Alpine Renault 19 1'29.701 1.216
10 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 16 1'29.761 1.276
11 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 19 1'29.811 1.326
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 21 1'29.917 1.432
13 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 19 1'29.933 1.448
14 France Эстебан Окон Alpine Renault 19 1'29.953 1.468
15 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 18 1'29.983 1.498
16 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 18 1'30.035 1.550
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 15 1'30.131 1.646
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 20 1'30.317 1.832
19 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 20 1'30.797 2.312
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 0    
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