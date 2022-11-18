Ферстаппен стал быстрейшим в последнюю пятницу сезона-2022

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Вернувшись вместе еще с семью гонщиками за руль после пропущенной первой тренировки, двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен напомнил соперникам о своей скорости – в вечерних сумерках голландец из Red Bull проехал свой лучший круг за 1:25.3 на мягких шинах Soft (С5), оставив соперников позади.

В условиях, близких к квалификационным и гоночным, два десятка гонщиков уложились в две секунды, и на этом фоне преимущества Макса в 0,341 над раскатившимся Джорджем Расселлом выглядит вполне внушительным. Шарль Леклер стал третьим (+0,453), но под конец сессии по радио спросил у команды: «Парни, а почему мы такие медленные?».

Льюис Хэмилтон подтвердил темп Mercedes четвертым результатом, опередив Серхио Переса и Карлоса Сайнса. Испанец, который на первую тренировку отдавал машину Роберту Шварцману, вынужден был прервать первую быструю попытку из-за трафика, потому показал свое лучшее время чуть позже на уже подызношенном комплекте. Позже он задел одного из механиков при тренировке пит-стопа – к счастью, тот не пострадал.

Восьмерку лучших дополнили пилоты Alpine, а лучшим из оcтавшихся стал уходящий из McLaren Даниэль Риккардо. Тренировка для австралийца осложнилась тем, что на участке пит-лейна перед его гаражом заменили покрытие – и новое оказалось более скользким. В команде пообещали, что попробуют решить с FIA этот вопрос.

Валттери Боттас замкнул десятку сильнейших.

Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби