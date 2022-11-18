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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Отчет о тренировке

Ферстаппен стал быстрейшим в последнюю пятницу сезона-2022

Макс опередил Джрджа Расселла и Шарля Леклера по итогам второй тренировки в Абу-Даби

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен стал быстрейшим в последнюю пятницу сезона-2022
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Вернувшись вместе еще с семью гонщиками за руль после пропущенной первой тренировки, двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен напомнил соперникам о своей скорости – в вечерних сумерках голландец из Red Bull проехал свой лучший круг за 1:25.3 на мягких шинах Soft (С5), оставив соперников позади. 

В условиях, близких к квалификационным и гоночным, два десятка гонщиков уложились в две секунды, и на этом фоне преимущества Макса в 0,341 над раскатившимся Джорджем Расселлом выглядит вполне внушительным. Шарль Леклер стал третьим (+0,453), но под конец сессии по радио спросил у команды: «Парни, а почему мы такие медленные?». 

Льюис Хэмилтон подтвердил темп Mercedes четвертым результатом, опередив Серхио Переса и Карлоса Сайнса. Испанец, который на первую тренировку отдавал машину Роберту Шварцману, вынужден был прервать первую быструю попытку из-за трафика, потому показал свое лучшее время чуть позже на уже подызношенном комплекте. Позже он задел одного из механиков при тренировке пит-стопа – к счастью, тот не пострадал. 

Восьмерку лучших дополнили пилоты Alpine, а лучшим из оcтавшихся стал уходящий из McLaren Даниэль Риккардо. Тренировка для австралийца осложнилась тем, что на участке пит-лейна перед его гаражом заменили покрытие – и новое оказалось более скользким. В команде пообещали, что попробуют решить с FIA этот вопрос. 

Валттери Боттас замкнул десятку сильнейших.  

Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 25 1'25.146  
2 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 27 1'25.487 0.341
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 30 1'25.599 0.453
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 22 1'25.761 0.615
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 26 1'25.852 0.706
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 31 1'25.932 0.786
7 France Эстебан Окон Alpine Renault 28 1'26.038 0.892
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 29 1'26.043 0.897
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 14 1'26.124 0.978
10 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 29 1'26.300 1.154
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 28 1'26.377 1.231
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 28 1'26.395 1.249
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 30 1'26.479 1.333
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 27 1'26.547 1.401
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 30 1'26.680 1.534
16 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 29 1'26.750 1.604
17 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 26 1'26.839 1.693
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 25 1'26.915 1.769
19 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 29 1'27.036 1.890
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 30 1'27.262 2.116
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