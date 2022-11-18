Ферстаппен стал быстрейшим в последнюю пятницу сезона-2022
Макс опередил Джрджа Расселла и Шарля Леклера по итогам второй тренировки в Абу-Даби
Вернувшись вместе еще с семью гонщиками за руль после пропущенной первой тренировки, двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен напомнил соперникам о своей скорости – в вечерних сумерках голландец из Red Bull проехал свой лучший круг за 1:25.3 на мягких шинах Soft (С5), оставив соперников позади.
В условиях, близких к квалификационным и гоночным, два десятка гонщиков уложились в две секунды, и на этом фоне преимущества Макса в 0,341 над раскатившимся Джорджем Расселлом выглядит вполне внушительным. Шарль Леклер стал третьим (+0,453), но под конец сессии по радио спросил у команды: «Парни, а почему мы такие медленные?».
Льюис Хэмилтон подтвердил темп Mercedes четвертым результатом, опередив Серхио Переса и Карлоса Сайнса. Испанец, который на первую тренировку отдавал машину Роберту Шварцману, вынужден был прервать первую быструю попытку из-за трафика, потому показал свое лучшее время чуть позже на уже подызношенном комплекте. Позже он задел одного из механиков при тренировке пит-стопа – к счастью, тот не пострадал.
Восьмерку лучших дополнили пилоты Alpine, а лучшим из оcтавшихся стал уходящий из McLaren Даниэль Риккардо. Тренировка для австралийца осложнилась тем, что на участке пит-лейна перед его гаражом заменили покрытие – и новое оказалось более скользким. В команде пообещали, что попробуют решить с FIA этот вопрос.
Валттери Боттас замкнул десятку сильнейших.
Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|25
|1'25.146
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1'25.487
|0.341
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|30
|1'25.599
|0.453
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|22
|1'25.761
|0.615
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'25.852
|0.706
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|31
|1'25.932
|0.786
|7
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|28
|1'26.038
|0.892
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|29
|1'26.043
|0.897
|9
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|14
|1'26.124
|0.978
|10
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|29
|1'26.300
|1.154
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|28
|1'26.377
|1.231
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|1'26.395
|1.249
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|1'26.479
|1.333
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|1'26.547
|1.401
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|30
|1'26.680
|1.534
|16
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|29
|1'26.750
|1.604
|17
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|26
|1'26.839
|1.693
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|25
|1'26.915
|1.769
|19
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|29
|1'27.036
|1.890
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|30
|1'27.262
|2.116
|Полные результаты
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