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Формула 1 / Гран При Бельгии Отчет о тренировке

Ферстаппен стал быстрейшим по итогам пятницы в Спа

Лидер сезона Ф1 уверенно оставив соперников позади, выиграв у Шарля Леклера без малого секунду

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен стал быстрейшим по итогам пятницы в Спа
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По ходу второй пятничной тренировки Гран При Бельгии, которая прошла под хмурым небом и периодически моросящим дождем, пилоты Ф1 смогли избежать неприятностей – все машины остались целыми.

По ходу часовой сессии Макс Ферстаппен с Шарлем Леклером отрабатывали предстоящий прорыв через пелотон – в воскресенье обоим предстоит стартовать из хвоста решетки из-за штрафа за замену мотора. Оказалось, что в такой конфигурации голландец из Red Bull намного быстрее. 

На мягких шинах Soft (C4) голландец из Red Bull проехал круг за 1:45.507. Леклер за рулем Ferrari отстал на 0,862, а все остальные уступили действующему чемпиону больше секунду. 

Правда, в самом конце сессии, когда пилоты отрабатывали старт на выезде с пит-лейна, Макс попал судьям на карандаш, так как неверно расположил машину. Впрочем, даже потерциальное наказание едва ли заметно ухудшит его ситуацию. 

Ландо Норрис, использовав пакет новинок McLaren, показал третье время, Лэнс Строл подтвердил амбиции Aston Martin: в первой тренировке канадец стал пятым, а на этот раз поднялся еще на строчку выше.

Карлос Сайнс отстал от пилота на зеленой машине всего на 0,014 секунды и в свою очередь опередил сильнейшего представителя Mercedes Льюиса Хэмилтона. 

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Благодаря Фернандо Алонсо в семерку вошли гонщики шести разных команд, испанский ветеран из Alpine опередил обладателя поула прошлого этапа Джорджа Расселла. 

Кевин Магнуссен и Валттери Боттас, потерявшие время в первой тренировке из-за технических проблем, на этот раз смогли нормально поработать на трассе, проехал достаточно кругов. 

Во второй половине сессии, когда интенсивность осадков начала расти, нескольких гонщиков закрутило на трассе – но вернувшийся за руль Пьер Гасли, а также Магнуссен с Карлосом Сайнсом избежали неприятных последствий. 

Мик Шумахер проехал по гравию в Ле-Комб, но не только продолжил после этого сессию, но и стал ее лидером по пройденной дистанции (хотя и последним по скорости).

Результаты второй тренировки Гран При Бельгии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 20 1'45.507  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 21 1'46.369 0.862
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 17 1'46.589 1.082
4 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 16 1'46.635 1.128
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 20 1'46.649 1.142
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 18 1'46.893 1.386
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 19 1'46.975 1.468
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 22 1'47.042 1.535
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 18 1'47.255 1.748
10 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 15 1'47.346 1.839
11 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 15 1'47.520 2.013
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 21 1'47.617 2.110
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 16 1'47.658 2.151
14 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 19 1'47.782 2.275
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 19 1'47.867 2.360
16 France Эстебан Окон Alpine Renault 21 1'47.944 2.437
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 19 1'48.208 2.701
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 21 1'48.419 2.912
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 14 1'48.612 3.105
20 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 23 1'49.941 4.434
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