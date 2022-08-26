Ферстаппен стал быстрейшим по итогам пятницы в Спа

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По ходу второй пятничной тренировки Гран При Бельгии, которая прошла под хмурым небом и периодически моросящим дождем, пилоты Ф1 смогли избежать неприятностей – все машины остались целыми.

По ходу часовой сессии Макс Ферстаппен с Шарлем Леклером отрабатывали предстоящий прорыв через пелотон – в воскресенье обоим предстоит стартовать из хвоста решетки из-за штрафа за замену мотора. Оказалось, что в такой конфигурации голландец из Red Bull намного быстрее.

На мягких шинах Soft (C4) голландец из Red Bull проехал круг за 1:45.507. Леклер за рулем Ferrari отстал на 0,862, а все остальные уступили действующему чемпиону больше секунду.

Правда, в самом конце сессии, когда пилоты отрабатывали старт на выезде с пит-лейна, Макс попал судьям на карандаш, так как неверно расположил машину. Впрочем, даже потерциальное наказание едва ли заметно ухудшит его ситуацию.

Ландо Норрис, использовав пакет новинок McLaren, показал третье время, Лэнс Строл подтвердил амбиции Aston Martin: в первой тренировке канадец стал пятым, а на этот раз поднялся еще на строчку выше.

Карлос Сайнс отстал от пилота на зеленой машине всего на 0,014 секунды и в свою очередь опередил сильнейшего представителя Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Благодаря Фернандо Алонсо в семерку вошли гонщики шести разных команд, испанский ветеран из Alpine опередил обладателя поула прошлого этапа Джорджа Расселла.

Кевин Магнуссен и Валттери Боттас, потерявшие время в первой тренировке из-за технических проблем, на этот раз смогли нормально поработать на трассе, проехал достаточно кругов.

Во второй половине сессии, когда интенсивность осадков начала расти, нескольких гонщиков закрутило на трассе – но вернувшийся за руль Пьер Гасли, а также Магнуссен с Карлосом Сайнсом избежали неприятных последствий.

Мик Шумахер проехал по гравию в Ле-Комб, но не только продолжил после этого сессию, но и стал ее лидером по пройденной дистанции (хотя и последним по скорости).

Результаты второй тренировки Гран При Бельгии