Ферстаппен сравнил Red Bull с газонокосилкой

Макс Ферстаппен взял на себя вину за третье место в квалификации Гран При Эмилии-Романьи. Голландец признал, что совершил ошибку во время решающей попытки, из-за чего ему и не хватило одной десятой секунды до поул-позиции.

«В квалификации все шло хорошо, но в решающей попытке я не собрал хороший круг, – сказал Ферстаппен. – В третьем повороте я выехал с трассы двумя колесами. Honda делает хорошие газонокосилки, но моя машина для этого не подходит.

Я старался, но круг был очень хаотичным. Со мной давно такого не было, надо разобраться, что произошло. Но мы были очень близки [к поулу], что радует».