Ферстаппен собрался приехать на подиум

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Маск Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации Гран-При Бельгии, но из-за замены силовой установки он стартует только 15-м. Впрочем, его главный соперник Шарль Леклер из-за аналогичного штрафа оказался еще на одну позицию ниже.

Оценивая при таком раскладе шансы на гонку, Ферстаппен заявил, что хотел бы как минимум приехать на подиум.

«Завтра надо будет прорываться, – признал Ферстаппен. – С такой классной машиной будет стыдно не доехать до подиума. Мы отлично провели квалификацию, но мы были хороши и в пятницу. Болид отлично работает, нам оставалось только его настроить. К квалификации нам это удалось.

Конечно, завтра, когда я стартую с конца решетки, мне придется быть очень аккуратным с шинами. Но скорость у нас есть. Это отличная трасса, отличные болельщики, и завтра нас ждет отличный день».