Ферстаппен собрался подумать о будущем без Red Bull в начале 2020 года

Макс Ферстаппен закончил сезон Формулы 1 2019 года на третьем месте в зачете пилотов, уступив только гонщикам Mercedes. В следующем году у него будет последний шанс отобрать в Себастьяна Феттеля звание самого молодого чемпиона мира в истории.

При этом все чаще звучат разговоры о том, что если этого не произойдет, Ферстаппен может покинуть команду. Так, в разговоре с журналистами на церемонии награждения FIA Льюис Хэмилтон намекнул, что Ферстаппен мог быть в числе пилотов, которые звонили Тото Вольфу с просьбой взять их в Mercedes.

Сам Ферстаппен, однако, заявил, что для него нет смысла вести переговоры о переходе, пока не будет ясна форма Red Bull в 2020 году.

«Ну, я пока верю в возможность выиграть чемпионат с Red Bull, потому и остаюсь в команде, – сказал Ферстаппен на церемонии FIA. – И как они в прошлом уже демонстрировали, побеждать им по силам. Так что это не пустые мечты. Хотя выиграть чемпионат конечно не просто. Соперники сильны. Но в следующем году мы сделаем все возможное, это будет важный год.

Я здесь для того, чтобы побеждать, а не быть третьим. Это, конечно, лучше, чем быть четвертым. Но на самом деле не важно, четвертый ты или второй. Главное, что не первый.

Честно говоря, я пока особо не думаю о переходе в конце 2020 года. Конечно, все возможно. Но важно посмотреть, что будет в начале следующего сезона. И исходя из этого задумываться о будущем».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл