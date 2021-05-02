Льюис Хэмилтон одержал яркую победу в Гран При Португалии, обогнав на трассе и своего напарника Валттери Боттаса, и обоих пилотов команды Red Bull. Однако началась гонка для британца с потери позиции: на рестарте чемпион мира пропустил вперед Макса Ферстаппена – после того как с небольшим запозданием среагировал на ускорение возглавлявшего пелотон Валттери Боттаса.

«Этот момент был интересным, – поделился своими впечатлениями Хэмилтон на пресс-конференции после финиша гонки. – Я, само собой, концентрировался на действиях Валттери – и буквально на долю секунды глянул в зеркала, чтобы посмотреть, где именно находится Макс. И как раз в этот момент Валттери ускорился.

Само собой, я выпал из слип-стрима за спиной Валттери – и это было совсем не весело! Валттери должен был разгонять меня – а теперь я сам сделал так, что он стал разгонять Макса. И я себе сразу сказал: да что ж ты за идиот!

Но, к счастью, эта великолепная трасса позволила нам вести плотную борьбу на первом отрезке – делать как раз то, чего от нас ждут болельщики. К тому же, здесь можно проходить повороты по разным траекториям – примерно как в Остине. Это делает борьбу еще ярче и интереснее.

Так что, сражение между Mercedes и Red Bull развивается прекрасно – и похоже, в остальном пелотоне тоже есть на что посмотреть. Рассчитываю, что эта борьба продолжится и что мы будем сражаться до последней гонки. Могу представить, как нас будет воротить друг от друга к концу сезона. Или воротить от гонок – ведь нам предстоит провести так много этапов!»