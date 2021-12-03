Ферстаппен: Смена мотора не ускорит нас так, как Mercedes

Перед предыдущим Гран При Бразилии Льюису Хэмилтону поставили новый мотор. Так как новому агрегату предстояло отработать сравнительно небольшое количество гонок, команда использовала весьма агрессивные настройки. И во время субботнего спринта на «Интерлагосе» Льюис прорвался с последнего ряда на 5-е место, а по ходу основной гонки – с 10-го на первое.

Эксперты и болельщики предположили, что на последних гонках таким же образом может поступить и команда Red Bull, поменяв двигатель на машине Макса Ферстаппена. Однако, по словам голландца, такой ход не даст ему такого же преимущества, как сопернику.

«У наших двигателей нет такой максимальной мощности, как у Mercedes, – рассказал Макс. – Так что, подобная смена силовой установки ради большей мощности не даст нам такого эффекта. Зато наш мотор более стабилен в плане мощности, она падает гораздо плавнее по мере набора пробега».

Перед Гран при Саудовской Аравии Льюис Хэмилтон провел длинную семичасовую сессию на симуляторе. Ферстаппен же не считает, что поездка за рулем цифровой копии автомобиля сильно помогает в гонке.

«Не считаю, что все сводится к этому, – ответил Макс. – Думаю, это больше связано с особенностями самой трассы. Иногда машине больше подходит один трек, нежели другой».