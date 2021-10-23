Ферстаппен сломал на кочках Остина заднее крыло

По ходу третьей тренировки Гран При Америк в Остине Максу Ферстаппену поменяли заднее крыло. Это произошло в середине сессии, чуть позже глава команды Кристиан Хорнер подтвердил, что в крыле обнаружили небольшую трещину, вероятно вызванную тряской на неровностях асфальта.

С новым крылом Ферстаппен показал абсолютно лучшее время круга этого уик-энда, проехав трассу за 1:34,383. Впрочем, этот результат тут же был аннулирован по причине выезда за пределы трассы, так что в итоге лучшим в тренировке остался партнер Ферстаппена Серхио Перес.

Трасса в Остине, штате Техас из-за особенностей грунта на котором она построена знаменита регулярными проседаниями асфальта. Ее покрытие регулярно ремонтируется, в частности в начале этой недели организаторы провели точечный ремонт проблемных участков.

Считается, что основную проблему ямки в покрытии трассы доставляют мотогонщикам. Однако именно там в 2019 году в начале гонки Себастьян Феттель сошел из-за неожиданной поломки подвески его Ferrari.