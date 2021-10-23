Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Марко: Ужинать вместе Макс с Льюисом не станут Следующая / Онлайн. Гран При США. Квалификация
Формула 1 / Гран При США Новости

Ферстаппен сломал на кочках Остина заднее крыло

Автор:
, Редактор

В аэродинамическом элементе обнаружили тончайшую трещину

Ферстаппен сломал на кочках Остина заднее крыло

По ходу третьей тренировки Гран При Америк в Остине Максу Ферстаппену поменяли заднее крыло. Это произошло в середине сессии, чуть позже глава команды Кристиан Хорнер подтвердил, что в крыле обнаружили небольшую трещину, вероятно вызванную тряской на неровностях асфальта.

С новым крылом Ферстаппен показал абсолютно лучшее время круга этого уик-энда, проехав трассу за 1:34,383. Впрочем, этот результат тут же был аннулирован по причине выезда за пределы трассы, так что в итоге лучшим в тренировке остался партнер Ферстаппена Серхио Перес.

Трасса в Остине, штате Техас из-за особенностей грунта на котором она построена знаменита регулярными проседаниями асфальта. Ее покрытие регулярно ремонтируется, в частности в начале этой недели организаторы провели точечный ремонт проблемных участков.

Считается, что основную проблему ямки в покрытии трассы доставляют мотогонщикам. Однако именно там в 2019 году в начале гонки Себастьян Феттель сошел из-за неожиданной поломки подвески его Ferrari.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Марко: Ужинать вместе Макс с Льюисом не станут

Предыдущая новость

Марко: Ужинать вместе Макс с Льюисом не станут

Следующая новость

Онлайн. Гран При США. Квалификация

Онлайн. Гран При США. Квалификация
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Перес стал быстрейшим в FP3 в США, круги Макса и Хэма не зачли Гран При США
Формула 1

Перес стал быстрейшим в FP3 в США, круги Макса и Хэма не зачли

Босс Риккардо набил тату! Но это не тот, о ком вы подумали Гран При США
Формула 1

Босс Риккардо набил тату! Но это не тот, о ком вы подумали

Куартараро объяснил поражение в квалификации: Не хотел рисковать Гран При Мизано
MotoGP

Куартараро объяснил поражение в квалификации: Не хотел рисковать

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Марко: Ужинать вместе Макс с Льюисом не станут Гран При США
Формула 1

Марко: Ужинать вместе Макс с Льюисом не станут

Риккардо похвалил стабильную голову Ферстаппена
Формула 1

Риккардо похвалил стабильную голову Ферстаппена

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке Гран При США
Формула 1

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе

Ферстаппен сломал на кочках Остина заднее крыло
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен сломал на кочках Остина заднее крыло

Вольф о низкой популярности Mercedes: Мы этого ждали
Формула 1 Формула 1

Вольф о низкой популярности Mercedes: Мы этого ждали

Приседающая корма – новое секретное оружие Mercedes?
Формула 1 Формула 1

Приседающая корма – новое секретное оружие Mercedes?

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке
Формула 1 Формула 1

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке

Марко: Ужинать вместе Макс с Льюисом не станут
Формула 1 Формула 1

Марко: Ужинать вместе Макс с Льюисом не станут

Хюлькенберг осудил подбор пилотов в Ф1: Уровень ниже, чем раньше
Формула 1 Формула 1

Хюлькенберг осудил подбор пилотов в Ф1: Уровень ниже, чем раньше

Расселл: Я рожден гоняться, а не говорить на камеру
Формула 1 Формула 1

Расселл: Я рожден гоняться, а не говорить на камеру

Самое важное:

Ферстаппен переиграл Хэмилтона в квалификации Гран При США
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен переиграл Хэмилтона в квалификации Гран При США

Онлайн. Гран При США. Квалификация
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При США. Квалификация

Ферстаппен сломал на кочках Остина заднее крыло
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен сломал на кочках Остина заднее крыло

Марко: Ужинать вместе Макс с Льюисом не станут
Формула 1 Формула 1

Марко: Ужинать вместе Макс с Льюисом не станут

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.