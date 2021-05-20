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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Ферстаппен: Скорость Ferrari показала, как слаба Red Bull

Автор:
, редактор

По мнению Макса, сила конкурентов стала ярче на фоне проблем его команды

Ферстаппен: Скорость Ferrari показала, как слаба Red Bull

Макс Ферстаппен стал четвертым по итогам двух тренировок Гран При Монако и признал, что пока не может выжать из своей машины скорость на этой трассе.

«Мы слишком медленные. Не чуть-чуть медленные, а слишком, – сказал Ферстаппен. – Нам надо набрать темп, потому что все пострадали из-за трафика. Надо искать оптимальные круги, оптимальные сектора. Мы отстаем.

Ощущения от пилотажа тоже были не очень. Обычно мне очень комфортно в машине, я легко выжимаю темп. Но сейчас для этого требуется много времени, мне так не нравится. Пока это самый трудный уик-энд [в сезоне]».

Первые две строчки в протоколе заняли болиды Ferrari, лучшему из которых Ферстаппен проиграл 0,397 секунды. Но по мнению Макса, это больше говорит о проблемах Red Bull, чем о скорость Скудерии:

«Я удивлен боеспособностью Ferrari, но думаю, это лишь показывает, как мы слабы. Они очень хороши, а мы слабы. У них большой отрыв. Надо сильно прибавлять.

Хорошо, что завтра свободный день, мы сможем все изучить. Менять придется много».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Ferrari , Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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