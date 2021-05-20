Ферстаппен: Скорость Ferrari показала, как слаба Red Bull

Макс Ферстаппен стал четвертым по итогам двух тренировок Гран При Монако и признал, что пока не может выжать из своей машины скорость на этой трассе.

«Мы слишком медленные. Не чуть-чуть медленные, а слишком, – сказал Ферстаппен. – Нам надо набрать темп, потому что все пострадали из-за трафика. Надо искать оптимальные круги, оптимальные сектора. Мы отстаем.

Ощущения от пилотажа тоже были не очень. Обычно мне очень комфортно в машине, я легко выжимаю темп. Но сейчас для этого требуется много времени, мне так не нравится. Пока это самый трудный уик-энд [в сезоне]».

Первые две строчки в протоколе заняли болиды Ferrari, лучшему из которых Ферстаппен проиграл 0,397 секунды. Но по мнению Макса, это больше говорит о проблемах Red Bull, чем о скорость Скудерии:

«Я удивлен боеспособностью Ferrari, но думаю, это лишь показывает, как мы слабы. Они очень хороши, а мы слабы. У них большой отрыв. Надо сильно прибавлять.

Хорошо, что завтра свободный день, мы сможем все изучить. Менять придется много».