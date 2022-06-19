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Формула 1 / Гран При Канады Отчет о гонке

Ферстаппен сдержал Сайнса и выиграл Гран При Канады

Стартовав с поула, пилот Red Bull в напряженной концовке не уступил лидерство, подиум дополнили Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен сдержал Сайнса и выиграл Гран При Канады
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В отличие от дождливой субботы, день гонки выдался в Монреале теплым и солнечным, из-за чего гонка обошлась без серьезных происшествий, а машине безопасности всего раз пришлось выезжать на трассу . 

Стартовав с поула, Макс Ферстаппен легко уехал на первых метрах от возмутителя спокойствия в квалификации Фернандо Алонсо, а главным соперником голландца в этот день стал Карлос Сайнс. Тот уже на втором круге опередил соотечественника из Alpine, однако первые 50 кругов Ферстаппен и Сайнс использовали разную тактику, потому до очной борьбы дело не дошло. 

Макс раньше провел первый пит-стоп в режиме VSC после схода своего партнера по Red Bull Серхио Переса на 11-м круге, но вернулся в лидеры после того, как Сайнс в свою очередь использовал желтые флаги после остановки Мика Шумахера на 21-м. Оба перешли с Medium на Hard.

Лидер сезона вторично побывал в боксах на 43-м круге, что оставляло Ferrari два сценария: попробовать оставить вновь лидирующего Сайнса на трассе, надеясь, что на старых шинах тот сдержит Ферстаппена – или же ответить вторым пит-стопом Карлоса, получив обратный сценарий. 

Вопрос решился сам собой: после аварии Юки Цуноды на трассу выехала машина безопасности, позволившая Сайнсу получить свежие слики и оказаться сразу за Red Bull голландца. 

На 50-м круге был дан рестарт, после чего Карлос не отпускал соперника, пытаясь с помощью DRS добиться первой в карьере победы. Но преимущество Ferrari в скорости все же не хватило для обгона – и Сайнс финишировал вторым. Небольшим утешением для испанца стал бонус за лучшее время круга.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Вновь третий и четвертый

Подиум дополнил Льюис Хэмилтон, который вернулся на пьедестал впервые с гонки открытия сезона в Бахрейне. Гонщик Mercedes не смог сразу опередить Алонсо, потому тоже поехал на ранний пит-стоп, что позволило оказаться третьим. 

Льюис впервые за долгое время переиграл своего напарника, однако после субботней осечки Джордлж Расселл отыграл в воскресенье четыре позиции и продолжил свою знаменитую серию финишей в пятерке. 

Прорыв Шарля Леклера, который после замены мотора оказался на решетке 19-м оказался далеко не столь стремительным, как рассчитывали в Ferrari. Монегаск, случалось, надолго застревал за кем-то из соперников, если тот тоже мог использовать DRS.Не помогла ситуации и заминка на единственном пит-стопе, отбросившая Леклера в хвост большой группы машин.

Лишь рестарт сыграл Шарлю на руку и дал возможность ликвидировать отставание и спасти какие-то очки, финишировав пятым.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Фернандо Алонсо, Alpine A522

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Без дождя не получилось

Для Алонсо гонка оказалась не особенно успешной. Тактика с предельно длинным первым отрезком на шинах Medium привела к большой потере времени. В итоге испанец после неплохого начала, когда он шел третьим, откатился на шестое место. После рестарта он пропустил еще и Леклера и в результате финишировал седьмым. 

Двукратный чемпион мира уступил на финише даже своему партнеру по команде Эстебану Окону, хотя тот был на решетке только седьмым. 

ОбновлениеСудейский штраф лишил Алонсо седьмого места в Монреале

Оставшиеся очки заработали оба пилота Alfa Romeo (Валттери боттаса стал одним из немногих, кто проехал гонку с одним пит-стопом) и – к радости местных болельщиков – Лэнс Стролл, который в концовке вытеснил из десятки Даниэля Риккардо.

Мик Шумахер, Haas VF-22

Мик Шумахер, Haas VF-22

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Сложный день

После отличной квалификации команда Haas провалила гонку: Кевин Магнуссен, пытаясь обогнать Льюиса Хэмилтона в первых поворотах, повредил переднее крыло и вынужден был ехать на ремонт. 

Мик Шумахер потерял несколько позиций, о оставался в десятке, когда его машина потеряла скорость и остановилась. 

Не повезло и Себастьяну Феттелю: немец незадолго до финиша шел девятым, однако пропустил двух соперников и не сумел заработать очки. 

Ландо Норрис лишился шансов на хороший результат из-за долгой остановки в боксах, когда команда никак не могла решить, какие именно шины ему ставить – и в каком углу гаража те находятся. 

Наконец, Серхио Перес проехал до отказа мотора всего девять кругов. Мексиканец удержал вторую строчку в общем зачете, но теперь его борьба с Ферстаппеном за титул выглядит маловероятной.

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Результаты Гран При Канады

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:36'21.757   2
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:36'22.750 0.993 2
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:36'28.763 7.006 2
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:36'34.070 12.313 2
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:36'36.925 15.168 1
6 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:36'45.647 23.890 2
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1:36'46.702 24.945 2
8 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:36'47.004 25.247 1
9 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:36'48.709 26.952 2
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:36'59.979 38.222 1
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1:37'04.804 43.047 2
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:37'06.002 44.245 2
13 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1:37'06.650 44.893 2
14 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1:37'06.940 45.183 2
15 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:37'13.902 52.145 2
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1:37'21.735 59.978 2
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:37'29.937 1'08.180 1
  Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1:04'09.142 23 Laps 2
  Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 24'51.610 52 Laps  
  Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 9'29.562 63 Laps  
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