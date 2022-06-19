Ферстаппен сдержал Сайнса и выиграл Гран При Канады
Стартовав с поула, пилот Red Bull в напряженной концовке не уступил лидерство, подиум дополнили Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон
В отличие от дождливой субботы, день гонки выдался в Монреале теплым и солнечным, из-за чего гонка обошлась без серьезных происшествий, а машине безопасности всего раз пришлось выезжать на трассу .
Стартовав с поула, Макс Ферстаппен легко уехал на первых метрах от возмутителя спокойствия в квалификации Фернандо Алонсо, а главным соперником голландца в этот день стал Карлос Сайнс. Тот уже на втором круге опередил соотечественника из Alpine, однако первые 50 кругов Ферстаппен и Сайнс использовали разную тактику, потому до очной борьбы дело не дошло.
Макс раньше провел первый пит-стоп в режиме VSC после схода своего партнера по Red Bull Серхио Переса на 11-м круге, но вернулся в лидеры после того, как Сайнс в свою очередь использовал желтые флаги после остановки Мика Шумахера на 21-м. Оба перешли с Medium на Hard.
Лидер сезона вторично побывал в боксах на 43-м круге, что оставляло Ferrari два сценария: попробовать оставить вновь лидирующего Сайнса на трассе, надеясь, что на старых шинах тот сдержит Ферстаппена – или же ответить вторым пит-стопом Карлоса, получив обратный сценарий.
Вопрос решился сам собой: после аварии Юки Цуноды на трассу выехала машина безопасности, позволившая Сайнсу получить свежие слики и оказаться сразу за Red Bull голландца.
На 50-м круге был дан рестарт, после чего Карлос не отпускал соперника, пытаясь с помощью DRS добиться первой в карьере победы. Но преимущество Ferrari в скорости все же не хватило для обгона – и Сайнс финишировал вторым. Небольшим утешением для испанца стал бонус за лучшее время круга.
Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Вновь третий и четвертый
Подиум дополнил Льюис Хэмилтон, который вернулся на пьедестал впервые с гонки открытия сезона в Бахрейне. Гонщик Mercedes не смог сразу опередить Алонсо, потому тоже поехал на ранний пит-стоп, что позволило оказаться третьим.
Льюис впервые за долгое время переиграл своего напарника, однако после субботней осечки Джордлж Расселл отыграл в воскресенье четыре позиции и продолжил свою знаменитую серию финишей в пятерке.
Прорыв Шарля Леклера, который после замены мотора оказался на решетке 19-м оказался далеко не столь стремительным, как рассчитывали в Ferrari. Монегаск, случалось, надолго застревал за кем-то из соперников, если тот тоже мог использовать DRS.Не помогла ситуации и заминка на единственном пит-стопе, отбросившая Леклера в хвост большой группы машин.
Лишь рестарт сыграл Шарлю на руку и дал возможность ликвидировать отставание и спасти какие-то очки, финишировав пятым.
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Без дождя не получилось
Для Алонсо гонка оказалась не особенно успешной. Тактика с предельно длинным первым отрезком на шинах Medium привела к большой потере времени. В итоге испанец после неплохого начала, когда он шел третьим, откатился на шестое место. После рестарта он пропустил еще и Леклера и в результате финишировал седьмым.
Двукратный чемпион мира уступил на финише даже своему партнеру по команде Эстебану Окону, хотя тот был на решетке только седьмым.
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Оставшиеся очки заработали оба пилота Alfa Romeo (Валттери боттаса стал одним из немногих, кто проехал гонку с одним пит-стопом) и – к радости местных болельщиков – Лэнс Стролл, который в концовке вытеснил из десятки Даниэля Риккардо.
Мик Шумахер, Haas VF-22
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Сложный день
После отличной квалификации команда Haas провалила гонку: Кевин Магнуссен, пытаясь обогнать Льюиса Хэмилтона в первых поворотах, повредил переднее крыло и вынужден был ехать на ремонт.
Мик Шумахер потерял несколько позиций, о оставался в десятке, когда его машина потеряла скорость и остановилась.
Не повезло и Себастьяну Феттелю: немец незадолго до финиша шел девятым, однако пропустил двух соперников и не сумел заработать очки.
Ландо Норрис лишился шансов на хороший результат из-за долгой остановки в боксах, когда команда никак не могла решить, какие именно шины ему ставить – и в каком углу гаража те находятся.
Наконец, Серхио Перес проехал до отказа мотора всего девять кругов. Мексиканец удержал вторую строчку в общем зачете, но теперь его борьба с Ферстаппеном за титул выглядит маловероятной.
Результаты Гран При Канады
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1:36'21.757
|2
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:36'22.750
|0.993
|2
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:36'28.763
|7.006
|2
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1:36'34.070
|12.313
|2
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:36'36.925
|15.168
|1
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1:36'45.647
|23.890
|2
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1:36'46.702
|24.945
|2
|8
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:36'47.004
|25.247
|1
|9
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:36'48.709
|26.952
|2
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1:36'59.979
|38.222
|1
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1:37'04.804
|43.047
|2
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1:37'06.002
|44.245
|2
|13
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1:37'06.650
|44.893
|2
|14
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:37'06.940
|45.183
|2
|15
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:37'13.902
|52.145
|2
|16
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1:37'21.735
|59.978
|2
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1:37'29.937
|1'08.180
|1
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:04'09.142
|23 Laps
|2
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|24'51.610
|52 Laps
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|9'29.562
|63 Laps
|Полные результаты
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Положение в общем зачете Ф1 после Гран При Канады