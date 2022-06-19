Ферстаппен сдержал Сайнса и выиграл Гран При Канады

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В отличие от дождливой субботы, день гонки выдался в Монреале теплым и солнечным, из-за чего гонка обошлась без серьезных происшествий, а машине безопасности всего раз пришлось выезжать на трассу .

Стартовав с поула, Макс Ферстаппен легко уехал на первых метрах от возмутителя спокойствия в квалификации Фернандо Алонсо, а главным соперником голландца в этот день стал Карлос Сайнс. Тот уже на втором круге опередил соотечественника из Alpine, однако первые 50 кругов Ферстаппен и Сайнс использовали разную тактику, потому до очной борьбы дело не дошло.

Макс раньше провел первый пит-стоп в режиме VSC после схода своего партнера по Red Bull Серхио Переса на 11-м круге, но вернулся в лидеры после того, как Сайнс в свою очередь использовал желтые флаги после остановки Мика Шумахера на 21-м. Оба перешли с Medium на Hard.

Лидер сезона вторично побывал в боксах на 43-м круге, что оставляло Ferrari два сценария: попробовать оставить вновь лидирующего Сайнса на трассе, надеясь, что на старых шинах тот сдержит Ферстаппена – или же ответить вторым пит-стопом Карлоса, получив обратный сценарий.

Вопрос решился сам собой: после аварии Юки Цуноды на трассу выехала машина безопасности, позволившая Сайнсу получить свежие слики и оказаться сразу за Red Bull голландца.

На 50-м круге был дан рестарт, после чего Карлос не отпускал соперника, пытаясь с помощью DRS добиться первой в карьере победы. Но преимущество Ferrari в скорости все же не хватило для обгона – и Сайнс финишировал вторым. Небольшим утешением для испанца стал бонус за лучшее время круга.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Вновь третий и четвертый

Подиум дополнил Льюис Хэмилтон, который вернулся на пьедестал впервые с гонки открытия сезона в Бахрейне. Гонщик Mercedes не смог сразу опередить Алонсо, потому тоже поехал на ранний пит-стоп, что позволило оказаться третьим.

Льюис впервые за долгое время переиграл своего напарника, однако после субботней осечки Джордлж Расселл отыграл в воскресенье четыре позиции и продолжил свою знаменитую серию финишей в пятерке.

Прорыв Шарля Леклера, который после замены мотора оказался на решетке 19-м оказался далеко не столь стремительным, как рассчитывали в Ferrari. Монегаск, случалось, надолго застревал за кем-то из соперников, если тот тоже мог использовать DRS.Не помогла ситуации и заминка на единственном пит-стопе, отбросившая Леклера в хвост большой группы машин.

Лишь рестарт сыграл Шарлю на руку и дал возможность ликвидировать отставание и спасти какие-то очки, финишировав пятым.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Без дождя не получилось

Для Алонсо гонка оказалась не особенно успешной. Тактика с предельно длинным первым отрезком на шинах Medium привела к большой потере времени. В итоге испанец после неплохого начала, когда он шел третьим, откатился на шестое место. После рестарта он пропустил еще и Леклера и в результате финишировал седьмым.

Двукратный чемпион мира уступил на финише даже своему партнеру по команде Эстебану Окону, хотя тот был на решетке только седьмым.

Обновление: Судейский штраф лишил Алонсо седьмого места в Монреале

Оставшиеся очки заработали оба пилота Alfa Romeo (Валттери боттаса стал одним из немногих, кто проехал гонку с одним пит-стопом) и – к радости местных болельщиков – Лэнс Стролл, который в концовке вытеснил из десятки Даниэля Риккардо.

Мик Шумахер, Haas VF-22 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Сложный день

После отличной квалификации команда Haas провалила гонку: Кевин Магнуссен, пытаясь обогнать Льюиса Хэмилтона в первых поворотах, повредил переднее крыло и вынужден был ехать на ремонт.

Мик Шумахер потерял несколько позиций, о оставался в десятке, когда его машина потеряла скорость и остановилась.

Не повезло и Себастьяну Феттелю: немец незадолго до финиша шел девятым, однако пропустил двух соперников и не сумел заработать очки.

Ландо Норрис лишился шансов на хороший результат из-за долгой остановки в боксах, когда команда никак не могла решить, какие именно шины ему ставить – и в каком углу гаража те находятся.

Наконец, Серхио Перес проехал до отказа мотора всего девять кругов. Мексиканец удержал вторую строчку в общем зачете, но теперь его борьба с Ферстаппеном за титул выглядит маловероятной.

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