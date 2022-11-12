Ферстаппен: С целым крылом я бы все равно финишировал четвертым

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Начав борьбу в субботнем спринте на «Интерлагосе» со второго места, Макс Ферстаппен быстро оставил позади неожиданного обладателя поула Кевина Магнуссена – и выглядел главным претендентом на победу.

Однако по ходу 24-круговой дистанции у голландца начались проблемы с резиной Medium – и Джорджу Расселлу на более мягкой Soft удалось догнать его. Пилот Mercedes начал атаки на 12-м круге, а на 15-м Макс вынужден был пропустить соперника перед четвертым поворотом.

Следом Макса настиг Карлос Сайнс и атаковал перед «эской Сенны». Ferrari и Red Bull столкнулись, что оставило Ферстаппена без левой торцевой пластины переднего крыла. В результате он пропустил и Сайнса, и Льюиса Хэмилтона, после чего финишировал только четвертым, уступив Расселлу десять секунд

«Резина просто уходила, сцепления не было вовсе, – сказал Макс после финиша. – По какой-то причине Medium вообще не держалась, да и темпа на ней у нас не было. Шины сложно сжирало – даже не знаю, почему это происходило.

Да, у меня был контакт, из-за чего оказалось повреждено переднее крыло. Но даже если бы оно осталось целым, я бы все равно финишировал четвертым».

После завершения спринта Расселл предположил, что в главной гонке этапа Ферстаппен поедет очень быстро. Однако сам Макс, который отыграет одну позицию на решетке из-за штрафа Сайнса, усомнился в этом.

«Думаю, даже на Soft у нас не было бы в этот раз такого темпа, как у Mercedes, – объяснил голландец. – Так что я испытываю определенное волнение в преддверие главной гонки.

Нам обязательно нужно все проанализировать, но обычно в такой ситуации уже сложно рассчитывать на серьезное улучшение».