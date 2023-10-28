Ферстаппен с трудом обогнал Элбона в финальной тренировке Гран При Мексики
Действующий чемпион мира на Red Bull проехал свой лучший круг всего на 0,070 секунды быстрее соперника из Williams
Субботняя сессия, которые команды посвящают подготовке к квалификации, Мехико принесла крайне неожиданные результаты. Под голубым небом на прогревшемся почти до 50 градусов асфальте лучшим стал Макс Ферстаппен, который по ходу этого уик-энда еще ни разу не уступил соперникам.
Голландец проехал круг за 1:17.887, однако всего на 0,07 секунды смог превзойти результат Алекса Элбона, который стал вторым за рулем Williams. При этом после завершения попытки Макс ругался на трафик, так что потенциально мог проехать побыстрее.
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Алекс Элбон, Williams FW45
Серхио Перес замкнул тройку, отстав от партнера по Red Bull на 0,139, а четыре следующие строчки достались представителям четырех разных команд.
И если McLaren и Mercedes смотрятся в этом списке логично, то шестой результат Валттери Боттаса из Alfa Romeo и седьмой – Юки Цуноды из AlphaTauri позволяют говорить, что расстановка сил на трассе братьев Родригес довольно сильно отличается от привычной.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Ferrari помешали показать истинную скорость
Быстрые попытки обоих пилотов Скудерии оказались испорчены в одном и том же месте – «змейке» на втором секторе. На пути Шарля Леклера оказался Кевин Магнуссен, а Карлосу Сайнсу помешал Лэнс Стролл – да так, что испанца закрутило на трассе.
Оба гонщика были очень недовольны, но в протоколе остались в середине второго десятка. На что была реально способна Ferrari, теперь выяснится в квалификации, которая стартует в полночь по московскому времени.
Кроме того, Кевин Магнуссен потерял время в гараже из-за проблем с левым задним колесом Haas, а пилоты Alpine жаловались на серьезную нехватку сцепления – Пьера Гасли даже закрутило в той же «змейке».
Особой скорости вновь не оказалось и у Aston Martin.
Результаты третьей тренировки Гран При Мексики
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