Формула 1 Гран При Мексики
Отчет о тренировке

Ферстаппен с трудом обогнал Элбона в финальной тренировке Гран При Мексики

Действующий чемпион мира на Red Bull проехал свой лучший круг всего на 0,070 секунды быстрее соперника из Williams

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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Субботняя сессия, которые команды посвящают подготовке к квалификации,  Мехико принесла крайне неожиданные результаты. Под голубым небом на прогревшемся почти до 50 градусов асфальте лучшим стал Макс Ферстаппен, который по ходу этого уик-энда еще ни разу не уступил соперникам. 

Голландец проехал круг за 1:17.887, однако всего на 0,07 секунды смог превзойти результат Алекса Элбона, который стал вторым за рулем Williams. При этом после завершения попытки Макс ругался на трафик, так что потенциально мог проехать побыстрее. 

Алекс Элбон, Williams FW45

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Алекс Элбон, Williams FW45

Серхио Перес замкнул тройку, отстав от партнера по Red Bull на 0,139, а четыре следующие строчки достались представителям четырех разных команд. 

И если McLaren и Mercedes смотрятся в этом списке логично, то шестой результат Валттери Боттаса из Alfa Romeo и седьмой – Юки Цуноды из AlphaTauri позволяют говорить, что расстановка сил на трассе братьев Родригес довольно сильно отличается от привычной.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Ferrari помешали показать истинную скорость

Быстрые попытки обоих пилотов Скудерии оказались испорчены в одном и том же месте – «змейке» на втором секторе. На пути Шарля Леклера оказался Кевин Магнуссен, а Карлосу Сайнсу помешал Лэнс Стролл – да так, что испанца закрутило на трассе. 

Оба гонщика были очень недовольны, но в протоколе остались в середине второго десятка. На что была реально способна Ferrari, теперь выяснится в квалификации, которая стартует в полночь по московскому времени. 

Кроме того, Кевин Магнуссен потерял время в гараже из-за проблем с левым задним колесом Haas, а пилоты Alpine жаловались на серьезную нехватку сцепления – Пьера Гасли даже закрутило в той же «змейке».

Особой скорости вновь не оказалось и у Aston Martin.

Результаты третьей тренировки Гран При Мексики

Поз Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 19

1'17.887
2 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 19

+0.070

1'17.957
3 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 19

+0.139

1'18.026
4 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 20

+0.361

1'18.248
5 Australia Оскар ПиастриMcLaren 22

+0.505

1'18.392
6 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 26

+0.550

1'18.437
7 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 26

+0.563

1'18.450
8 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 21

+0.593

1'18.480
9 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri 15

+0.612

1'18.499
10 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 21

+0.635

1'18.522
11 United States Логан СарджентWilliams 15

+0.831

1'18.718
12 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 21

+1.030

1'18.917
13 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 22

+1.083

1'18.970
14 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 21

+1.207

1'19.094
15 Spain Карлос СайнсFerrari 23

+1.406

1'19.293
16 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 18

+1.433

1'19.320
17 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 21

+1.584

1'19.471
18 France Пьер ГаслиAlpine 19

+1.622

1'19.509
19 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 9

+1.686

1'19.573
20 France Эстебан ОконAlpine 19

+1.952

1'19.839
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