Ферстаппен с трудом обогнал Элбона в финальной тренировке Гран При Мексики

Субботняя сессия, которые команды посвящают подготовке к квалификации, Мехико принесла крайне неожиданные результаты. Под голубым небом на прогревшемся почти до 50 градусов асфальте лучшим стал Макс Ферстаппен, который по ходу этого уик-энда еще ни разу не уступил соперникам.

Голландец проехал круг за 1:17.887, однако всего на 0,07 секунды смог превзойти результат Алекса Элбона, который стал вторым за рулем Williams. При этом после завершения попытки Макс ругался на трафик, так что потенциально мог проехать побыстрее.

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Алекс Элбон, Williams FW45

Серхио Перес замкнул тройку, отстав от партнера по Red Bull на 0,139, а четыре следующие строчки достались представителям четырех разных команд.

И если McLaren и Mercedes смотрятся в этом списке логично, то шестой результат Валттери Боттаса из Alfa Romeo и седьмой – Юки Цуноды из AlphaTauri позволяют говорить, что расстановка сил на трассе братьев Родригес довольно сильно отличается от привычной.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Ferrari помешали показать истинную скорость

Быстрые попытки обоих пилотов Скудерии оказались испорчены в одном и том же месте – «змейке» на втором секторе. На пути Шарля Леклера оказался Кевин Магнуссен, а Карлосу Сайнсу помешал Лэнс Стролл – да так, что испанца закрутило на трассе.

Оба гонщика были очень недовольны, но в протоколе остались в середине второго десятка. На что была реально способна Ferrari, теперь выяснится в квалификации, которая стартует в полночь по московскому времени.

Кроме того, Кевин Магнуссен потерял время в гараже из-за проблем с левым задним колесом Haas, а пилоты Alpine жаловались на серьезную нехватку сцепления – Пьера Гасли даже закрутило в той же «змейке».

Особой скорости вновь не оказалось и у Aston Martin.

Результаты третьей тренировки Гран При Мексики

Поз Гонщик / Команда Машина Круги Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 19 1'17.887 2 Алекс Элбон Williams 19 +0.070 1'17.957 3 Серхио Перес Red Bull Racing 19 +0.139 1'18.026 4 Джордж Расселл Mercedes 20 +0.361 1'18.248 5 Оскар Пиастри McLaren 22 +0.505 1'18.392 6 Валттери Боттас Alfa Romeo 26 +0.550 1'18.437 7 Юки Цунода AlphaTauri 26 +0.563 1'18.450 8 Ландо Норрис McLaren 21 +0.593 1'18.480 9 Даниэль Риккардо AlphaTauri 15 +0.612 1'18.499 10 Льюис Хэмилтон Mercedes 21 +0.635 1'18.522 11 Логан Сарджент Williams 15 +0.831 1'18.718 12 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 21 +1.030 1'18.917 13 Шарль Леклер Ferrari 22 +1.083 1'18.970 14 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 21 +1.207 1'19.094 15 Карлос Сайнс Ferrari 23 +1.406 1'19.293 16 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 18 +1.433 1'19.320 17 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 21 +1.584 1'19.471 18 Пьер Гасли Alpine 19 +1.622 1'19.509 19 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 9 +1.686 1'19.573 20 Эстебан Окон Alpine 19 +1.952 1'19.839