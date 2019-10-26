Ферстаппен: С такой машиной не страшно проиграть старт

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Мексики, став единственным из гонщиков, кто проехал круг быстрее 1 минуты и 15 секунд. Однако, стартуя с поула, ему предстоит противостоять двум болидам Ferrari на длинной прямой перед первым поворотом.

Моторы Ferrari во второй половине этого сезона считаются самыми мощными в Формуле 1, а потому сразу после квалификации Ферстаппена спросили о том, не боится ли он проиграть на старте.

«Конечно, лучше стартовать первым, нежели вторым, как в прошлом году, – заявил Ферстаппен, который год назад выиграл Гран При Мексики. – На старте мы попробуем сделать все возможное. Но даже если что-то пойдет не так и я уступлю позицию, то все равно у нас отличная гоночная машина, с которой можно будет потом бороться за победу.

Невероятно, насколько хорош был болид. По последним гонкам мы знали, что Ferrari очень быстры на прямых, так что вернуться сюда и взять поул просто замечательно – благодарю за это команду. Они трудятся, постоянно создают новые детали, и вот результат.

Конечно ты всегда надеешься, всегда стараешься, но именно сегодня все сошлось воедино».