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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Ферстаппен: С такой машиной не страшно проиграть старт

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Ферстаппен: С такой машиной не страшно проиграть старт
Автор:
, Редактор
26 окт. 2019 г., 19:38

По словам обладателя поула Гран При Мексики, общая скорость Red Bull на трассе имени братьев Родригес позволяет рассчитывать на победу.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Мексики, став единственным из гонщиков, кто проехал круг быстрее 1 минуты и 15 секунд. Однако, стартуя с поула, ему предстоит противостоять двум болидам Ferrari на длинной прямой перед первым поворотом.

Моторы Ferrari во второй половине этого сезона считаются самыми мощными в Формуле 1, а потому сразу после квалификации Ферстаппена спросили о том, не боится ли он проиграть на старте.

«Конечно, лучше стартовать первым, нежели вторым, как в прошлом году, – заявил Ферстаппен, который год назад выиграл Гран При Мексики. – На старте мы попробуем сделать все возможное. Но даже если что-то пойдет не так и я уступлю позицию, то все равно у нас отличная гоночная машина, с которой можно будет потом бороться за победу.

Невероятно, насколько хорош был болид. По последним гонкам мы знали, что Ferrari очень быстры на прямых, так что вернуться сюда и взять поул просто замечательно – благодарю за это команду. Они трудятся, постоянно создают новые детали, и вот результат.

Конечно ты всегда надеешься, всегда стараешься, но именно сегодня все сошлось воедино».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Квалификация
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Сергей Иванов

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