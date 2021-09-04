Ферстаппен рискует потерять позиции на старте в Зандфорте

Макс Ферстаппен вечером в пятницу был вызван к судьям Гран При Нидерландов в связи с действиями пилота на второй пятничной тренировке. Эти действия могут привести к потере пилотом Red Bull позиций на стартовой решетке.

Напомним, что в начале второй практики судьям пришлось остановить заезд красными флагами после поломки болида Льюиса Хэмилтона. Сделанные вскоре после этого видеозаписи свидетельствуют, что Ферстаппен оперативно сбросил скорость – но все же успел уже после появления информации о красных флагах обогнать Лэнса Стролла.

«Макс, едва получив информацию о красных флагах, сбросил темп, – прокомментировал ситуацию руководитель Red Bull Кристиан Хорнер. – Я могу разве что предположить, что другой автомобиль в этот момент находился на медленном круге, в то время как Макс был на быстром. Я видел телеметрию – и там очевидно, что, как только Макс услышал сообщение о красных флагах, он тут же сбросил скорость до безопасной».

В этом сезоне FIA уже демонстрировала определенную жесткость при принятии решений, связанных с поведением пилотов после остановки заездов. На квалификации Гран При Азербайджана красные флаги появились, когда Ландо Норрис на McLaren находился непосредственно перед въездом на пит-лейн. Правила требуют, чтобы пилоты после остановки заезда вернулись в боксы при первой возможности – Норрис же не успел получить соответствующую команду от своего инженера, проскочил въезд на пит-лейн и заехал в боксы только круг спустя. За это британец был наказан потерей 5-ти позиций на стартовом поле.