Ферстаппен: Риккардо легко бы меня обогнал

Макс Ферстаппен стал третьим на Гран При Бельгии, не сумев навязать борьбу пилотам Mercedes. По словам голландца, шансов против Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса у него не было.

«У меня работы особо не было, – признался Ферстаппен после гонки. – Я не мог удержаться за Mercedes. Не получил особого удовольствия от гонки.

На шинах Medium мне не хватало сцепления с трассой. На Hard я начал было догонять Валттери, но ему сказали ускориться и я опять не удержался. Было так одиноко!»

На финише Ферстаппена только 3,5 секунды отделило от ставшего четвертым Даниэля Риккардо. Пилот Red Bull признал, что будь разрыв меньше, он не смог бы отбить атаку австралийца: «В конце гонки у меня стерлась резина и пришлось сбавить темп. У меня были такие проблемы, что меня было бы легко обогнать, если бы Риккардо был поближе».