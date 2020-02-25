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Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Риккардо быстрее Феттеля и должен побеждать

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Ферстаппен: Риккардо быстрее Феттеля и должен побеждать
Автор:
, Редактор
25 февр. 2020 г., 03:00

Пилот Red Bull назвал своего бывшего напарника одним из быстрейших гонщиков в мире и посетовал, что машина не позволяет австралийцу подниматься на подиумы

Даниэль Риккардо был напарником Макса Ферстаппена по команде Red Bull Racing с 2016 по 2018 годы. Дважды он завершал сезон с большим числом очков, нежели голландец (правда, в 2016 Ферстаппен присоединился к Red Bull не сразу) и лишь в 2018 году Дэн уступил партнеру.

После этого Риккардо перешел в Renault, где получил лучшие условия контракта, но и более медленную машину. Австралиец закончил 2019 год впереди своего напарника Нико Хюлькенберга, но так ни разу и не поднялся на подиум.

Вспоминая о Риккардо, Ферстаппен назвал его очень быстрым гонщиком, который заслуживает большего.

«Место Даниэля – среди тех, кто борется за победы, – сказал Ферстаппен в интервью австралийскому изданию The Age. – Он улыбчивый парень, но я уверен, что он бы улыбался еще больше, если бы выигрывал гонки и поднимался на подиум. Я знаю его и поверьте: он очень быстрый гонщик. Так что могу себе представить, сколь трудным был для него прошлый год.

Сложно сравнивать его с кем-то вроде Льюиса Хэмилтона, так как они никогда не выступали на одинаковых машинах. Но Даниэль был быстрее, чем Себастьян Феттель, когда они выступали вместе. И я сам достаточно побыл его напарником, чтобы уяснить, что он очень быстрый парень.

Когда я впервые пришел в Red Bull, то мне не хватало опыта. За прошедшие годы я многому научился и сработался с командой. Но мне нравилось, что он мой напарник, так как мы всегда подзадоривали друг друга.

Для команды это было здорово, потому, что когда два пилота борются друг с другом за каждую десятую долю секунды, то это тянет вверх всю команду. Я любил то время».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Сергей Иванов

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