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Формула 1 / Гран При России Новости

Ферстаппен: Решиться сменить шины было очень сложно

Автор:
, редактор

Главное решение в гонке в Сочи заставило Макса понервничать

Ферстаппен: Решиться сменить шины было очень сложно

Макс Ферстаппен стал вторым на Гран При России при старте с последнего места. Незадолго до финиша голландец ехал лишь седьмым, но когда пошел дождь он одним из первых решился заехать в боксы за промежуточной резиной, что и принесло ему успех. 

Голландец признал, что такое решение далось ему нелегко.

«Было очень сложно принять решение перейти на промежуточные шины, – сказал Ферстаппен. – Но мы приняли решение в лучший момент. Прорваться с последнего места на второе очень здорово.

Сама по себе гонка была непростой, обгонять было тяжело, а застряв за кем-то можно было легко повредить свои шины. С последним прыжком нам помог дождь.

Учитывая наш штраф, проиграть [Хэмилтону] всего одну позицию совсем не плохо. Утром я такого результата не ждал. Со мной много что произошло на первом отрезке. Но мы хорошо с этим справились, а переход на промежуточные стал решающим шагом».

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