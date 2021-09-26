Ферстаппен: Решиться сменить шины было очень сложно

Макс Ферстаппен стал вторым на Гран При России при старте с последнего места. Незадолго до финиша голландец ехал лишь седьмым, но когда пошел дождь он одним из первых решился заехать в боксы за промежуточной резиной, что и принесло ему успех.

Голландец признал, что такое решение далось ему нелегко.

«Было очень сложно принять решение перейти на промежуточные шины, – сказал Ферстаппен. – Но мы приняли решение в лучший момент. Прорваться с последнего места на второе очень здорово.

Сама по себе гонка была непростой, обгонять было тяжело, а застряв за кем-то можно было легко повредить свои шины. С последним прыжком нам помог дождь.

Учитывая наш штраф, проиграть [Хэмилтону] всего одну позицию совсем не плохо. Утром я такого результата не ждал. Со мной много что произошло на первом отрезке. Но мы хорошо с этим справились, а переход на промежуточные стал решающим шагом».