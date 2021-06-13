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Формула 1 Новости

Ферстаппен решил остаться в Red Bull до конца карьеры

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Макс не хочет уходить, если его что-то не заставит

Ферстаппен решил остаться в Red Bull до конца карьеры

Макс Ферстаппен числится в системе Red Bull с начала карьеры и никогда не выступал в Формуле 1 за другие команды. Однако в последние годы регулярно ходят слухи о его возможном переходе в Mercedes.

Пилот не так давно подписал многолетний контракт с Red Bull, но в нем есть опцию, позволяющие Ферстаппену разорвать соглашение. Однако сам он заявил, что хотел бы остаться в команде до конца карьеры:

«Таков мой план, – сказал Ферстаппен Sky Italia. – Мне очень нравится быть частью этой команды. У меня со всеми прекрасные отношения, мы все мотивированы и движимы успехом. Мы хотим побеждать. Надеюсь, мы будем делать это очень долго».

Задуматься о смене команды Макс готов только при «подходящем случае». Зато в дальнейшей части карьеры он может попробовать силы в гонках на выносливость:

«Пока я об этом не думаю. Но, конечно, я хотел бы попробовать себя в гонка на выносливость. Но это побочная цель, а не основная».

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