Ферстаппен решил игнорировать Хэмилтона в сочинской гонке
На заключительном отрезке дистанции Льюис Хэмилтон догонял пилота Red Bull, однако тот предпочел не замечать этого
Макс Ферстаппен стартовал в Сочи вторым, однако не лучшим образом начал движение, пропустив Валттери Боттаса из Mercedes и откатившись на третье место.
После этого он преследовал финна, а на заключительном отрезке самого Ферстаппена стал настигать Льюис Хэмилтон, получивший десять секунд штрафа.
По словам Макса, он остался доволен гонкой и своим первым подиумом в Сочи.
«На внутренней стороне решетки было очень низкое сцепление, и это дорого нам обошлось, – объяснил он в интервью после финиша. – Но в итоге, думаю, первые повороты получились довольно интересными.
Мне удалось без приключений преодолеть шикану при возвращении [после выезда с трассы во втором повороте]. Затем, думаю, мы были чуть медленнее на шинах Medium после рестарта, у меня возникли сложности с балансом. Но переход на Hard добавил нам конкурентоспособности.
Так что я доволен тем, что удалось финишировать между гонщиками Mercedes».
Говоря о концовке дистанции, когда его догонял Хэмилтон, Макс добавил: «Я прежде всего старался вести собственную гонку. Если они быстрее, то в любом случае обогнали бы. Но думаю, мы справились, а сам я сделал все возможное».
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|Red Bull Racing
|Автор
|Александр Кабановский