Ферстаппен рекомендовал Норрису оставаться в McLaren
На фоне слухов об интересе Red Bull к британскому пилоту действующий чемпион посоветовал тому хранить верность своей нынешней команде
Если будущее Макса Ферстаппена гарантировано контрактом с Red Bull до конца 2028 года, с именем его напарника все не столь очевидно. Серхио Перес выступает сейчас на достойном уровне, но ему уже 33 года, и доктор Марко недавно прямо сказал, что мексиканский гонщик едва ли останется в Милтон-Кинсе надолго.
Одним их тех, кто может сменить его, в паддоке считают Ландо Норриса. Тот недавно договорился с McLaren о совместных выступлениях до 2026 года, но форма команды неизбежно генерирует слухи о возможности досрочного разрыва.
По мнению Макса, Норрису сейчас не стоит спешить с кадровыми решениями – вместо этого лучше хранить верность коллективу, в котором тот провел всю карьеру.
«Все просто: если Ландо получит машину, способную побеждать, он будет на ней побеждать, – объяснил Ферстаппен свою мысль по ходу уик-энда в Сильверстоуне. – Порой ты веришь в прогресс, но почему-то все буксует. Люди часто говорят, будто верят во что-то. Но верить надо по-настоящему.
Ты должен знать и видеть, что команда привлекла лучших специалистов, что каждый занимает верное место. Не менее важно верить в рабочие процессы и процедуры».
Макс признался, что ему тоже доводилось испытывать сомнения в правоте Red Bull.
«Помню, что я скептически относился к выбору партнера-моториста, – рассказал лидер сезона Ф1. Он не назвал компанию, но почти нет сомнений, что речь о Honda. – У меня не было уверенности, что все сработает. Но когда ты видишь, насколько люди нацелены на успех, то все становится понятно.
Конечно, ты никогда не может быть уверен, что все получится. И у меня тоже в разные моменты возникала мысль о том, а не лучше ли будет уйти. Но в то же время я продолжал развиваться как гонщик.
Никогда нельзя забывать, благодаря кому ты смог оказаться в Ф1. И я на собственном примере убедился, сколь важно хранить лояльность.
Люди говорят, что хорошо там, где нас нет. Но зачастую оказывается, что это не так. И мне кажется, что в таких ситуациях [как у Норриса,] всегда важно помнить об этом».
Ландо Норрис, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Ландо выступает за McLaren с 2019 года. За это время он один раз стартовал с поула – на памятном российском Гран При в 2021-м – и шесть раз поднимался на подиум.
Ранее по ходу нынешнего сезона 23-летний британец отмечал: «Порой со всем этим [отсутствием быстрой машины] сложно справляться, ведь как спортсмен я хочу побеждать. И неизбежно возникают мысли о том, как лучше поступить, чтобы получить такую возможность пораньше.
Но кроме того мне очень комфортно в нынешней ситуации. Я уверен в команде, и для меня это очень важно».
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