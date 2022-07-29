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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Ферстаппен: Red Bull не угонится за Ferrari на сухой трассе

Лидер сезона Формулы 1 признал, что на Гран При Венгрии его команда является догоняющей

Автор:
Соавтор:
Рональд Фординг
, журналист
Ферстаппен: Red Bull не угонится за Ferrari на сухой трассе
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Обе пятничных тренировки на 13-м этапе сезона остались за Ferrari: сначала протокол возглавил Карлос Сайнс, после перерыва – Шарль Леклер. 

Макс Ферстаппен из Red Bull в каждой из сессий уступил принципиальным соперникам по несколько десятых секунды. Однако, подводя итоги дня, он заявил, что на этот раз Скудерия однозначно превосходит Red Bull.

«Думаю, они чуть впереди, – объяснил пилот. – И опередить их, как по мне, будет крайне сложно. 

Конечно, до завтра мы постараемся сократить отставание. Возможно, нам поможет погода. На сухой трассе мы не угонимся за ними, а вот под дождем это, быть может, и получится».

Макс добавил, что пока им с командой не удалось отыскать верные регулировки, что еще больше усложнило ситуацию: «Мы ожидали, что здесь будет непросто – так оно и получилось. Мы пытаемся найти баланс, который работал бы и на низкой, и на высокой скорости.  

Иногда получается отыскать вариант чуть лучше, иногда сложностей больше. Так что работы еще много».

Другой гонщик команды Серхио Перес и вовсе завершил день с девятым результатом. 

«Мы перепробовали множество идей, чтобы обрести уверенность в машине, – объяснил мексиканец. – Думаю, в итоге получилось найти верные идеи и понять чуть больше. Так что завтра, надеюсь, получится показать, чему нас научил сегодняшний день. Полагаю, это скажется на темпе как с пустым, так и с полным баком. 

Я настроен оптимистично, хотя Ferrari, конечно, была сегодня сильна. Они очень быстры».

Он добавил: «Если завтра пойдет дождь, это может сделать все не столь однозначным. Нам это на руку, так что я рассчитываю на сырую трассу».

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