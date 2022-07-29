Ферстаппен: Red Bull не угонится за Ferrari на сухой трассе
Лидер сезона Формулы 1 признал, что на Гран При Венгрии его команда является догоняющей
Обе пятничных тренировки на 13-м этапе сезона остались за Ferrari: сначала протокол возглавил Карлос Сайнс, после перерыва – Шарль Леклер.
Макс Ферстаппен из Red Bull в каждой из сессий уступил принципиальным соперникам по несколько десятых секунды. Однако, подводя итоги дня, он заявил, что на этот раз Скудерия однозначно превосходит Red Bull.
«Думаю, они чуть впереди, – объяснил пилот. – И опередить их, как по мне, будет крайне сложно.
Конечно, до завтра мы постараемся сократить отставание. Возможно, нам поможет погода. На сухой трассе мы не угонимся за ними, а вот под дождем это, быть может, и получится».
Макс добавил, что пока им с командой не удалось отыскать верные регулировки, что еще больше усложнило ситуацию: «Мы ожидали, что здесь будет непросто – так оно и получилось. Мы пытаемся найти баланс, который работал бы и на низкой, и на высокой скорости.
Иногда получается отыскать вариант чуть лучше, иногда сложностей больше. Так что работы еще много».
Другой гонщик команды Серхио Перес и вовсе завершил день с девятым результатом.
«Мы перепробовали множество идей, чтобы обрести уверенность в машине, – объяснил мексиканец. – Думаю, в итоге получилось найти верные идеи и понять чуть больше. Так что завтра, надеюсь, получится показать, чему нас научил сегодняшний день. Полагаю, это скажется на темпе как с пустым, так и с полным баком.
Я настроен оптимистично, хотя Ferrari, конечно, была сегодня сильна. Они очень быстры».
Он добавил: «Если завтра пойдет дождь, это может сделать все не столь однозначным. Нам это на руку, так что я рассчитываю на сырую трассу».
Леклер опередил Норриса по итогам пятницы в Венгрии
Норрис объяснил темп McLaren в Венгрии особым режимом мотора
Самое важное:
Стартовая решетка Гран При Венгрии
Первый поул в карьере завоевал Джордж Расселл
Технический брифинг: четыре новинки Red Bull для Будапешта
Команда «Красного быка» продолжает доводить до совершенства аэродинамику своего шасси – в этот уик-энд RB18 получила очередные небольшие обновления
Латифи стал лучшим в дождевой субботней тренировке. Это не шутка
«Вы что серьезно, *****?» – только и смог сказать Шарль Леклер, узнав, что его результат перекрыл гонщик Williams
«Оно уже у всех в CFD». Соперники высоко оценили находку Aston Martin
Представители команд Ф1 заявили, что обязательно внедрят у себя хитрое решение заднего крыла, если его польза подтвердится