Ферстаппен: Red Bull надо отыграть у Mercedes одну-две десятые

Red Bull начала сезон-2021 лидером, а к концу весны утвердилась в качестве лучшей команды Формулы 1. Но проведя обновки перед летним перерывом, Mercedes смогла выровнять борьбу.

Сейчас австрийцы проигрывают Mercedes 12 очков в Кубке конструкторов, а Макс Ферстаппен на восемь баллов отстает от Льюиса Хэмилтона в личном зачете. Голландец считает, что его команде по силам отыграть у Mercedes небольшую разницу и вернуться в явные лидеры.

«Теперь мы должны работать, чтобы найти одну-две десятые секунды, которые Mercedes сумел отыграть у нас в этом сезоне, – цитирует Ферстаппена De Telegraaf. – Посмотрим, что еще можно выжать из машины. В Венгрии, например, Mercedes привез новое днище. Уверен, что битва будет захватывающей. У нас всегда высокие шансы на победу, поэтому мы не должны сдаваться».