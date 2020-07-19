Ферстаппен разбил машину по пути на старт
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Гонщик Red Bull ошибся на скользком асфальте «Хунгароринга», повредив переднее крыло и подвеску
Покинув боксы на промежуточной резине, Макс Ферстаппен не смог без приключений добраться до стартового поля. По сообщениям из Венгрии, прошлогодний обладатель поула сначала вынужден был срезать «эску» на втором секторе, потом едва вписался в девятый, а в 12-м окончательно улетел с трассы.
Машина ударилась о барьер левым передним колесом. В результате повреждения получили антикрыло и подвеска.
Гонщик смог добраться до решетки, где механики Red Bull приступили к ремонту. Макс должен стартовать с седьмой позиции.
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|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
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|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Ферстаппен разбил машину по пути на старт
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