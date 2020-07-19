Ферстаппен разбил машину по пути на старт

Покинув боксы на промежуточной резине, Макс Ферстаппен не смог без приключений добраться до стартового поля. По сообщениям из Венгрии, прошлогодний обладатель поула сначала вынужден был срезать «эску» на втором секторе, потом едва вписался в девятый, а в 12-м окончательно улетел с трассы.

Машина ударилась о барьер левым передним колесом. В результате повреждения получили антикрыло и подвеска.

Гонщик смог добраться до решетки, где механики Red Bull приступили к ремонту. Макс должен стартовать с седьмой позиции.