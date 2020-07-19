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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Ферстаппен разбил машину по пути на старт

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Ферстаппен разбил машину по пути на старт
Автор:
, Ответственный редактор
19 июл. 2020 г., 12:55

Гонщик Red Bull ошибся на скользком асфальте «Хунгароринга», повредив переднее крыло и подвеску

Покинув боксы на промежуточной резине, Макс Ферстаппен не смог без приключений добраться до стартового поля. По сообщениям из Венгрии, прошлогодний обладатель поула сначала вынужден был срезать «эску» на втором секторе, потом едва вписался в девятый, а в 12-м окончательно улетел с трассы. 

 

Машина ударилась о барьер левым передним колесом. В результате повреждения получили антикрыло и подвеска. 

Гонщик смог добраться до решетки, где механики Red Bull приступили к ремонту. Макс должен стартовать с седьмой позиции. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Александр Кабановский

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