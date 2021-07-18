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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Ферстаппен разбил машину на 1-м круге после контакта с Хэмилтоном

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, главный редактор

Борьба лидера чемпионата с действующим чемпионом за лидерство в гонке закончилась через считанные минуты после старта

Ферстаппен разбил машину на 1-м круге после контакта с Хэмилтоном

Макс Ферстаппен разбил свой автомобиль в самом начале Гран При Великобритании после контакта с машиной Льюиса Хэмилтона.

Голландцу удалось выиграть старт, хотя его соперник выполнил разгон лучше и практически поравнялся с болидом Red Bull на входе в поворот. После этого Хэмилтон сумел поравняться c соперником на прямой Веллингтон, однако находившийся на внутренней части трассы Ферстаппен благодаря очень позднему торможению смог сохранить на лидерство на входе в поворот Бруклендс.

В следующий раз Хэмилтон попробовал поравняться с соперником на прямой, ведущей к повороту Копс – и в этот момент на подходе к апексу (скорость в этой точке трассы составляет около 285 км/ч) Ферстаппен, входя в поворот, зацепил своим задним колесом переднее колесо болида Mercedes.

 

Болид голландца вылетел с трассы и влетел в отбойник, ограничивающий зону безопасности. 

«Я однозначно был впереди. Мы ехали бок о бок, и я был впереди – траектория была моей. А он просто повернул в меня», – прокомментировал эпизод Хэмилтон, общаясь с гоночным инженером.

 

Представители команды Red Bull не согласились с действующим чемпионом мира. Хельмут Марко назвал действия Хэмилтона опасными, а Кристиан Хорнер, связавшись с руководителем гонки Майклом Маси, объяснил свою точку зрения более подробно: «Он [Хэмилтон] однозначно не успел поравняться. Это был очень серьезный инцидент. Поворот на сто процентов принадлежал Максу. Виноват однозначно Хэмилтон».

 

Для эвакуации машины Ферстаппена гонка была остановлена.

 

Болид Хэмилтона в момент контакта также получил повреждения, но после остановки заезда устранение этих повреждений ограничилось заменой переднего крыла. Тем не менее, лидером гонки к моменту появления красных флагов оказался Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон при этом находился на 2-й позиции.

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