Ферстаппен разбил машину на 1-м круге после контакта с Хэмилтоном

Макс Ферстаппен разбил свой автомобиль в самом начале Гран При Великобритании после контакта с машиной Льюиса Хэмилтона.

Голландцу удалось выиграть старт, хотя его соперник выполнил разгон лучше и практически поравнялся с болидом Red Bull на входе в поворот. После этого Хэмилтон сумел поравняться c соперником на прямой Веллингтон, однако находившийся на внутренней части трассы Ферстаппен благодаря очень позднему торможению смог сохранить на лидерство на входе в поворот Бруклендс.

В следующий раз Хэмилтон попробовал поравняться с соперником на прямой, ведущей к повороту Копс – и в этот момент на подходе к апексу (скорость в этой точке трассы составляет около 285 км/ч) Ферстаппен, входя в поворот, зацепил своим задним колесом переднее колесо болида Mercedes.

Болид голландца вылетел с трассы и влетел в отбойник, ограничивающий зону безопасности.

«Я однозначно был впереди. Мы ехали бок о бок, и я был впереди – траектория была моей. А он просто повернул в меня», – прокомментировал эпизод Хэмилтон, общаясь с гоночным инженером.

Представители команды Red Bull не согласились с действующим чемпионом мира. Хельмут Марко назвал действия Хэмилтона опасными, а Кристиан Хорнер, связавшись с руководителем гонки Майклом Маси, объяснил свою точку зрения более подробно: «Он [Хэмилтон] однозначно не успел поравняться. Это был очень серьезный инцидент. Поворот на сто процентов принадлежал Максу. Виноват однозначно Хэмилтон».

Для эвакуации машины Ферстаппена гонка была остановлена.

Болид Хэмилтона в момент контакта также получил повреждения, но после остановки заезда устранение этих повреждений ограничилось заменой переднего крыла. Тем не менее, лидером гонки к моменту появления красных флагов оказался Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон при этом находился на 2-й позиции.