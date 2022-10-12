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Формула 1 / Гран При Японии Новость

Ферстаппен рассказал, в какой момент по ходу сезона поверил в титул

Как оказалось, мысль о чемпионстве появилась у лидера Red Bull задолго до Сузуки

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен рассказал, в какой момент по ходу сезона поверил в титул
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Макс Ферстаппен не добрался до финиша в двух из трех первых гонок сезона-2022 и на тот момент занимал в общем зачете только шестое место, уступая 46 очков лидеру чемпионата Шарль Леклеру. 

Однако затем полоса неудач началась уже у монегаска из Ferrari: он сошел из-за поломок, лидируя в Барселоне и Баку, улетел с трассы во Франции…

Уже после шести этапов Ферстаппен возглавил таблицу, а к середине лета его отрыв от соперников превысил 50 баллов. 

Однако многих наверняка удивит, в какой именно момент голландец пришел к мысли, что сможет завоевать титул. 

После того, как в Японии Макс официально стал двукратным, он рассказал: «Насколько раз по ходу чемпионата я полагал, что у нас неплохие шансы. Но я помню момент, когда подумал, что мы, пожалуй, и вправду победим. Это было после этапа на трассе "Поль Рикар", когда наш отрыв стал намного больше.

Машина в тот момент ехала очень быстро. Я знал, что в предстоящих гонках нас ждет упорная борьба – но понимал, что такой перевес мы уже не упустим».

Гран При Франции, который упомянул пилот Red Bull, был всего 12-м из 22 этапов сезона. Авария Леклера в той гонке привела к тому, что его отставание выросло до 63 очков. После этого борьбы по большому счету уже не было: Макс одержал еще четыре подряд, а Шарль терпел неудачу за неудачей. 

Также Макса спросили, какой из прошедших Гран При он бы выделил особо. Гонщик назвал бельгийский, где пробился к победе с 14-го места. 

«Я отметил его потому, что там доминирование было полным, – сказал Ферстаппен. – Такие уик-энды выпадают очень редко. Вечером в воскресенье, возвращаясь домой, ты всегда думаешь о том, что произошло. В тот раз я понял, что это был сумасшедший и очень особенный Гран При».

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