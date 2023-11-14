Ферстаппен рассказал об отношениях с дочкой Квята

Даниил Квят встречался с Келли Пике – дочкой трехкратного чемпиона Ф1 Нельсона Пике – с 2017 до 2019 года. У них появилась на свет малышка Пенелопа, но спустя всего несколько месяцев после ее рождения пара рассталась.

Вскоре после этого Пике начала отношения с Максом Ферстаппеном – и продолжает их до настоящего времени. Хорошо известно, что чемпион Ф1 хоть и не прячет личную жизнь за семью замками, но старается не выносить ее на публику.

Между тем, дочке Келли летом исполнилось четыре года – и в недавнем интервью TIME голландец немного рассказал о том, как выстраивает свои отношения с девочкой.

«Я ей не отец и не стремлюсь им быть, – объяснил гонщик Red Bull. – Для меня важно, чтобы у них складывались с отцом [Квятом] хорошие отношения, и это сейчас именно так.

Но мы с ней видимся каждый раз, когда я приезжаю домой, – и хорошо ладим. Она такая милаха».

В свободное от выступлений время Макс проживает в Монако, где в основном проводит время за компьютерными симуляторами – он, помимо прочего, является совладельцем киберспортивной команды RedLine.

«Бывали моменты, когда я говорила ему, что нужно остановиться, – цитирует издание Пике. – Приходится аккуратно напоминать, что снаружи светит солнце, а в жизни есть еще много интересного».

Квят также живет в Монако и, по собственным рассказам, регулярно видится с Пенелопой.