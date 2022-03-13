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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Ферстаппен рассказал об ощущениях от следования за болидами

По мнению нидерландца, автомобили стали гораздо более предсказуемыми

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Ферстаппен рассказал об ощущениях от следования за болидами
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По ходу предсезонных тестов Ф1 в Бахрейне, которые прошли с 10 по 12 марта, у некоторых гонщиков была возможность поездить за соперниками и понять, как управляется новая машина при следовании за другим автомобилем.

Действующий чемпион Макс Ферстаппен оказался одним из таких счастливчиков – и нидерландец высоко оценил новые болиды. «Я думаю, по крайней мере стало лучше в сравнении с прошлым годом, – отметил Ферстаппен. – Раньше, когда оказывался за кем-то, то у машины резко возникала недостаточная или сильно избыточная поворачиваемость. Болид становился неуправляемым.

Когда я следую за кем-то сейчас, то теряю прижимную силу, но мне легче понять, как поведет себя машина – соответственно, ее проще контролировать».

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