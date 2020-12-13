Ферстаппен рассказал о своем страхе по ходу гонки в Абу-Даби

Макс Ферстаппен уверенно выиграл Гран При Абу-Даби, стартовав с поула и не уступив позиции до самого финиша. После схода Серхио Переса на девятом круге, Ферстапепен, как и большинство его соперников поставил шины Hard и проехал на них до самого финиша.

После гонки он рассказал, что за рулем не мог отделаться от воспоминаний о Гран При Бельгии, где на изношенной резине он с трудом финишировал третьим, и о Гран При Эмилии-Романьи, где из-за прокола он потерял вторую позицию.

«Поначалу казалось, что автомобиль безопасности появился не вовремя, так как мне предстояло проехать очень много кругов до финиша на одном комплекте шин, – сказал гонщик Red Bull. – К счастью, они с этим справились.

Я конечно боялся повторения того, что случилось в Сра и особенно в Имоле. Так что старался следить за состоянием шин на каждой прямой. К счастью, на сей раз обошлось.

Честно сказать, до того, как приехать в Абу-Даби, я не рассчитывал здесь на поул. Да, я слышал, что в Mercedes слегка занизили мощность своих двигателей, что определенно не пошло им на пользу.

Однако и наша машина вела себя лучше, чем мы от нее ожидали. Приятно завершать сезон на высокой ноте. Надеюсь, мы извлекли уроки из прошлых сезонов, и в начале следующего не будем уступать соперникам».