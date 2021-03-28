Макс Ферстаппен стал вторым на Гран При Бахрейна, хотя стартовал с первого места и долго лидировал. При этом голландец с самого начала гонки жаловался на технические неполадки. Команда пыталась починить машину удаленно, но по словам пилота, сделать этого не удалось и он стабильно имел проблемы с разгоном на выходе из поворотов.

«Не знаю, что случилось. Не думаю, что проблема было до конца решена во время гонки. В медленных поворотах все продолжалось, надо с этим разобраться. Мы посмотрим, в чем дело, но в целом мы добрались до финиша и набрали хорошие очки», – сказал Ферстаппен в интервью после финиша.

Голландец также решил сохранить позитивный настрой, несмотря на второе место: «Обидно, конечно, но надо видеть положительные стороны. Мы дали им настоящий бой, так начинать сезон приятно».