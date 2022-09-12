Ферстаппен рассказал, какой совет дал де Врису перед стартом
Макс напутствовал соотечественника, вспомнив собственный дебют в Ф1
Героями Гран При Италии стали сразу два пилота из Нидерландов: Макс Ферстаппен одержал 11-ю победу в сезоне и фактически гарантировал себе титул чемпиона мира, а Ник де Врис в самой первой гонке Ф1 – пилот заменил Алекса Элбона, который загремел в больницу с аппендицитом – финишировал на Williams девятым.
Как признался Макс после финиша, по ходу дистанции он нашел возможность оценить выступление да Вриса и остался доволен тем, что увидел.
«Я видел, как Ник сражается с соперниками, когда обгонял его на круг, – рассказал гонщик Red Bull репортерам. – Он вел борьбу за очки. На самом деле, очень непросто сесть в машину Формулы 1 и сразу поехать быстро. Но я смог своими глазами увидеть, что он отлично справлялся с задачей.
В тот момент Ник оборонялся от Гуаньюя Чжоу и выглядел очень уверенно. Он не совершил ни одной ошибки, и я очень за него рад. Заработать очки в дебютной гонке – это отличный результат».
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Ферстаппен признался, что до старта дал Нику совет, как лучше подойти к выступлению.
«Мы говорили с Ником перед стартом, я посоветовал ему просто расслабиться, получать удовольствие и ни о чем не волноваться, – рассказал чемпион. – Я помню свою первую гонку в Формуле 1, тогда все произошло для меня очень быстро.
И я понял, что надо стартовать с мыслью "посмотрим, что будет", и не забивать голову тем, как бы получше провести гонку.
Похоже, у него получилось со всем справиться. Это меня очень радует, так как мы весьма близки друг с другом».
Стоит отметить, что дебютант Ф1 де Врис почти на три года старше Ферстаппена, в активе которого уже больше полутора сотен стартов».
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