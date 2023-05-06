Ферстаппен рассказал, каким рассчитывает финишировать в гонке
Гонщик Red Bull признался, что очень зол на себя после квалификации в Майами – но рассчитывает исправить субботнюю ошибку в воскресенье
Показав лучшее время во второй и третьей тренировках, Макс Ферстаппен начинал квалификационную сессию Гран При Майами в качестве главного фаворита. Голландец показал лучшие секунды в двух первых сегментах, но в третьем оказался в немилости у Фортуны.
Голландец ошибся на первой быстрой попытки, а вторую не смог закончить из-за красных флагов после аварии Шарля Леклера.
Макс будет стартовать девятым, однако вспомнил недавний Гран При в саудовской Джидде, где прорвался с 15-го места до второго.
«Судьба титула решится не завтра, – сказал Ферстаппен. – Да и мы прежде уже бывали в такой ситуации. Порой разочарования случаются, но это не значит, что теперь они будут продолжаться до конца сезона.
Не бывает так, чтобы все и всегда складывалось безупречно. Год назад у нас был сложный старт чемпионата, но потом… В любом случае, есть вещи, которые зависят от тебя самого. Сегодня не все было сделано правильно».
На прямой вопрос, каким он рассчитывает финишировать в гонке, Макс ответил: «Как минимум вторым».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Говоря о финале субботней сессии, пилот Red Bull рассказал: «Конечно, такая концовка стала невезением. Но главная причина моего результата – то, что мы не проехали первый круг. И это произошло из-за моей ошибки. Хотя, конечно, было очень сложно.
Я чуть сместился с траектории между шестым и седьмым поворотами, ощутил легкую недостаточную поворачиваемость и не смог вернуться на верную линию. А потом случилось все остальное.
Конечно, иногда удача нужна – когда ты надеешься, что красных флагов не будет. Но именно когда приходят такие мысли, такое и происходит. Это, конечно, расстраивает.
Мы были быстры весь уик-энд, моего круга во втором сегменте квалификации в финале хватило бы для поула. Это говорит, что машина быстра. Но тут нужно было собрать все воедино в нужный момент.
Так что я разочарован и зол на себя. Но завтра будет новый день, когда многое может произойти».
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