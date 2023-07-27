Ферстаппен рассказал, какая погода ему больше подойдет в Спа
Соперники говорят, что дождь повысит их шансы побороться с главным фаворитом Формулы й на предстоящем Гран При Бельгии. А что об этом думает сам Макс?
Актуальный прогноз погоды обещает, что суббота на бельгийском этапе будет дождевой, а в воскресенье, вероятнее всего, будет сухо. Так как в рамках спринтерского уик-энда пилотов ждут две гонки, это обещает болельщикам возможность оценить расстановку сил как на сыром, так и на сухом асфальте.
Разумеется, главным претендентом на победу в любом случае будет Макс Ферстаппен, который выиграл восемь последних гоночных заездов подряд (с учетом субботы в Шпильберге).
Но наблюдатели отмечают, что дождь повысит вероятность каких-то неожиданностей и даст больше шансов преследователям голландца. А какую погоду хотел бы видеть в Спа он сам?
Как следует из материала Red Bull, у Ферстапена нет явных предпочтений, хотя дождевые условия пилот назвал более интересными.
«Я очень жду уик-энда в Бельгии, – цитирует Макса пресс-служба. – Если верить прогнозу, нас ждет дождь. Посмотрим, как он повлияет на ход событий, но обычно под дождем гонки в Спа проходят более интересно и хаотично.
Также будет любопытно взглянуть , как наша машина покажет себя в быстрых поворотах.
Со Спа у меня связаны хорошие воспоминания, и после хорошего результата в Венгрии мы отправляемся туда, рассчитывая не еще одно успешное выступление перед началом летнего перерыва».
Год назад Макс выиграл в Бельгии на сухой трассе, стартовав лишь 14-м. В 2021-м он первенствовал в дождевой квалификации, что стало залогом победы в «гонке», которая состояла из пары кругов за машиной безопасности.
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