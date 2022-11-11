Ферстаппен рассказал, как проиграл Магнуссену в квалификации

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Пятничная квалификация на «Интерлагосе» принесла внезапный успех Кевину Магнуссену из Haas. Под начавшимся дождем, когда у участников финального сегмента бвла возможность проехать всего один быстрый круг, именно датчанин оказался быстрейшим.

Макс Ферстаппен из Red Bull остался вторым, проиграв 0,203 секунды.

«Мы знали, что все решит один круг, так как надвигался дождь, – признался голландец после окончания сессии. – Кажется, я выехал на трассу четвертым или пятым. Мой круг складывался неплохо, но лишь до восьмого поворота, где я заблокировал колеса [на торможении]. Абсолютно точно, именно это и стоило мне поула.

Впрочем, учитывая результаты главных соперников, перед завтрашним спринтом все выглядит неплохо. А в таких условиях произойти может что угодно. Мы на одной из первых позиций, а это важнее всего».

Говоря об условиях квалификации, Макс отметил: «Было сложно. Требовалось находить тот предел, до которого можно было атаковать. Ведь одна ошибка сразу отбрасывала тебя назад. Так что мы старались сохранять хладнокровие в двух первых сегментах, а третий стал в каком-то смысле лотереей. Но все же, мы на первом ряду».

На вопрос Наоми Шифф, готов ли он будет рисковать в субботу, чтобы получить удовольствие, гонщик Red Bull ответил: «Я всегда стараюсь получать удовольствие. Думаю, и в этот раз подход останется неизменным.

Давайте посмотрим, сколь сильны мы будем завтра, и еще – какой будет погода. Я вот понятия не имею, чего ожидать. Именно поэтому "Интерлагос" для всех нас занимает особое место».

Год назад Макс стартовал в бразильском спринте с поула, но уступил на старте Валттери Боттасу из Mercedes и до самого финиша не смог опередить того, оставшись вторым.