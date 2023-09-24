Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте
Максу пришлось сдерживать атаки двух гонщиков McLaren – гонщик признал, что не исключал в дебюте Гран При Японии самого неприятного сценария
После того, как Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Японии с перевесом в шесть десятых секунды, показавший третий результат Ландо Норрис пошутил, что как-то переиграть лидера Red Bull в этот уик-энд можно разве что в том случае, если Оскар Пиастри повторит маневр Айртона Сенны 1990 года и вынесет голландца с трассы.
Удивительно, но на первых метрах события начали развиваться именно так, как в классическом сценарии: Пиастри начал разгон лучше и попробовал занять внутреннюю траекторию на входе в первый поворот. И хотя затем австралиец приподнял ногу с газа, сам Норрис использовал эту ситуацию и вышел вперед, находясь снаружи.
По словам Макса, ему было очень непросто справиться с такой двойной атакой – и это еще удача, что все смогли без приключений продолжить гонку.
«Я увидел в зеркало, что Оскар готовится напрыгнуть на меня, – рассказал лидер сезона. – И в то же время заметил в другом зеркале, что Ландо еще быстрее.
Тогда я попытался перекрыть Оскару путь. Тем временем Ландо накатывал – он стал поджимать меня вправо, но я дал ему понять, что не могу сместиться туда. Мне было важно оставаться на прямой траектории. Это еще везение, что ничего не произошло».
Пилот продолжил: «Мы трое были совсем близко. Но это гонки, старт всегда получается таким. Это сражение продолжилось в первом повороте, затем во втором. Там удача была на моей стороне: сцепление на траектории оказалось больше, чем снаружи от нее [где был Норрис]».
Пиастри, со своей стороны, добавил, что тоже вспомнил субботние слова Норриса.
«Вспоминая старт, сейчас я понимаю, что находился как раз в той позиции, чтобы повторить столкновение Сенны с Простом, – сказал австралиец, спустившись с первого в карьере подиума. – Мне удался хороший старт, но затем на разгоне я слишком уж яростно работал с педалью газа – и стало понятно, что поравняться с Максом не получится.
Сбоку я видел, как накатывает Ландо. И решил, что в такой ситуации мне будет лучше всего гарантированно удержаться третьим».Удержав лидерство, Ферстаппен сразу уехал от пары McLaren, опередив Норриса на 20 секунд, а Пиастри – на 36.
«На старте борьба была очень напряженной, но после пары поворотов мне вновь стало очень приятно управлять машиной», – признался Макс, который выиграл 11 из 12 последних Гран При.
«Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк
«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS
Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре
Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии
Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Поедет ли McLaren на Гран При Катара так же быстро, как в Японии? Стелла ответил
Поедет ли McLaren на Гран При Катара так же быстро, как в Японии? Стелла ответил Поедет ли McLaren на Гран При Катара так же быстро, как в Японии? Стелла ответил
Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере
Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере Пиастри отказался назвать выступление на «Сузуке» лучшим в карьере
«А мы не так и далеко от Red Bull». Японская гонка вдохновила Норриса
«А мы не так и далеко от Red Bull». Японская гонка вдохновила Норриса «А мы не так и далеко от Red Bull». Японская гонка вдохновила Норриса
Самое важное:
Поедет ли McLaren на Гран При Катара так же быстро, как в Японии? Стелла ответил
Поедет ли McLaren на Гран При Катара так же быстро, как в Японии? Стелла ответил Поедет ли McLaren на Гран При Катара так же быстро, как в Японии? Стелла ответил
IndyCar представила календарь на 2024 год
IndyCar представила календарь на 2024 год IndyCar представила календарь на 2024 год
Этап в Ле-Мане назвал имя чемпиона европейского трак-рейсинга
Этап в Ле-Мане назвал имя чемпиона европейского трак-рейсинга Этап в Ле-Мане назвал имя чемпиона европейского трак-рейсинга
Слухи: количество претендентов на место Сарджента выросло до пяти
Слухи: количество претендентов на место Сарджента выросло до пяти Слухи: количество претендентов на место Сарджента выросло до пяти
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.