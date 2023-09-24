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Формула 1 / Гран При Японии Новость

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

Максу пришлось сдерживать атаки двух гонщиков McLaren – гонщик признал, что не исключал в дебюте Гран При Японии самого неприятного сценария

Джейк Боксолл-Легг
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После старта: впереди Маск Ферстаппен, Red Bull RB19, следом столкновение Серхио Переса, Red Bull RB19, с Льюисом Хэмилтоном, Mercedes F1 W14, и Валттери Боттаса, Alfa Romeo C43, с Алексом Элбоном, Williams FW45

После того, как Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Японии с перевесом в шесть десятых секунды, показавший третий результат Ландо Норрис пошутил, что как-то переиграть лидера Red Bull в этот уик-энд можно разве что в том случае, если Оскар Пиастри повторит маневр Айртона Сенны 1990 года и вынесет голландца с трассы. 

Удивительно, но на первых метрах события начали развиваться именно так, как в классическом сценарии: Пиастри начал разгон лучше и попробовал занять внутреннюю траекторию на входе в первый поворот. И хотя затем австралиец приподнял ногу с газа, сам Норрис использовал эту ситуацию и вышел вперед, находясь снаружи. 

По словам Макса, ему было очень непросто справиться с такой двойной атакой – и это еще удача, что все смогли без приключений продолжить гонку

«Я увидел в зеркало, что Оскар готовится напрыгнуть на меня, – рассказал лидер сезона. – И в то же время заметил в другом зеркале, что Ландо еще быстрее. 

Тогда я попытался перекрыть Оскару путь. Тем временем Ландо накатывал – он стал поджимать меня вправо, но я дал ему понять, что не могу сместиться туда. Мне было важно оставаться на прямой траектории. Это еще везение, что ничего не произошло». 

Пилот продолжил: «Мы трое были совсем близко. Но это гонки, старт всегда получается таким. Это сражение продолжилось в первом повороте, затем во втором. Там удача была на моей стороне: сцепление на траектории оказалось больше, чем снаружи от нее [где был Норрис]». 

Пиастри, со своей стороны, добавил, что тоже вспомнил субботние слова Норриса. 

«Вспоминая старт, сейчас я понимаю, что находился как раз в той позиции, чтобы повторить столкновение Сенны с Простом, – сказал австралиец, спустившись с первого в карьере подиума. – Мне удался хороший старт, но затем на разгоне я слишком уж яростно работал с педалью газа – и стало понятно, что поравняться с Максом не получится.

Сбоку я видел, как накатывает Ландо. И решил, что в такой ситуации мне будет лучше всего гарантированно удержаться третьим».Удержав лидерство, Ферстаппен сразу уехал от пары McLaren, опередив Норриса на 20 секунд, а Пиастри – на 36. 

«На старте борьба была очень напряженной, но после пары поворотов мне вновь стало очень приятно управлять машиной», – признался Макс, который выиграл 11 из 12 последних Гран При.

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