Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

После того, как Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Японии с перевесом в шесть десятых секунды, показавший третий результат Ландо Норрис пошутил, что как-то переиграть лидера Red Bull в этот уик-энд можно разве что в том случае, если Оскар Пиастри повторит маневр Айртона Сенны 1990 года и вынесет голландца с трассы.

Удивительно, но на первых метрах события начали развиваться именно так, как в классическом сценарии: Пиастри начал разгон лучше и попробовал занять внутреннюю траекторию на входе в первый поворот. И хотя затем австралиец приподнял ногу с газа, сам Норрис использовал эту ситуацию и вышел вперед, находясь снаружи.

По словам Макса, ему было очень непросто справиться с такой двойной атакой – и это еще удача, что все смогли без приключений продолжить гонку.

«Я увидел в зеркало, что Оскар готовится напрыгнуть на меня, – рассказал лидер сезона. – И в то же время заметил в другом зеркале, что Ландо еще быстрее.

Тогда я попытался перекрыть Оскару путь. Тем временем Ландо накатывал – он стал поджимать меня вправо, но я дал ему понять, что не могу сместиться туда. Мне было важно оставаться на прямой траектории. Это еще везение, что ничего не произошло».

Пилот продолжил: «Мы трое были совсем близко. Но это гонки, старт всегда получается таким. Это сражение продолжилось в первом повороте, затем во втором. Там удача была на моей стороне: сцепление на траектории оказалось больше, чем снаружи от нее [где был Норрис]».

Пиастри, со своей стороны, добавил, что тоже вспомнил субботние слова Норриса.

«Вспоминая старт, сейчас я понимаю, что находился как раз в той позиции, чтобы повторить столкновение Сенны с Простом, – сказал австралиец, спустившись с первого в карьере подиума. – Мне удался хороший старт, но затем на разгоне я слишком уж яростно работал с педалью газа – и стало понятно, что поравняться с Максом не получится.

Сбоку я видел, как накатывает Ландо. И решил, что в такой ситуации мне будет лучше всего гарантированно удержаться третьим».Удержав лидерство, Ферстаппен сразу уехал от пары McLaren, опередив Норриса на 20 секунд, а Пиастри – на 36.

«На старте борьба была очень напряженной, но после пары поворотов мне вновь стало очень приятно управлять машиной», – признался Макс, который выиграл 11 из 12 последних Гран При.