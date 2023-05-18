Ферстаппен рассказал, чему его научили первые сезоны в Red Bull
По мнению Макса, то время, что он шел к чемпионским титулам, научило его прежде всего терпению
Макс Ферстаппен, начав карьеру в составе Toro Rosso, уже по ходу второго сезона в Ф1 оказался в составе Red Bull. Там 18-летний пилот выиграл первый же свой Гран При – это было в Барселоне в 2016 году – и с тех пор продолжает выступления за команду из Милтон-Кинса.
На протяжении четырех сезонов после первой победы гонщик оставался в числе лидеров пелотона, время от времени выигрывал, однако только в 2021-м ему удалось сделать качественный шаг вперед и победить в чемпионате мира.
Оценивая ранний период своей карьеры, гонщик признался, что был уверен – успехи рано или поздно придут.
«Никаких сомнений у меня не было, – сказал голландец. – Просто нужно было набраться терпения.
Думаю, за годы я хорошо научился ждать, но при этом всегда верил в проект. Я видел, как работают люди, как они мотивированы и насколько хотят покорить вершину.
Нельзя просто сказать им: "Знаете, мы сейчас третья по силе команда, но надо бы начать выигрывать". Это долгий процесс. Кому-то, возможно, потребуется занять другую позицию, чтобы сформировалась по-настоящему сильная группа».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB13, 2017 год
Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images
Непростым моментом для Red Bull стала смена поставщика моторов перед сезоном 2019 года. Сотрудничество с Renault к тому моменту исчерпало себя, но и уверенности, что альянс с Honda будет успешным, ни у кого не было – учитывая трудности японцев в предыдущих сезонах.
Макс продолжил: «В какой-то момент все просто сложилось одно к одному. И нам удалось сделать качественный шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном.
Разумеется, всегда просто рассуждать о том, что уже произошло: "Это было неизбежно", и все такое. Ты никогда не можешь знать будущего. Я просто верил в наши рабочие процедуры и чувствовал, что мы движемся в верном направлении.
Если говорить о двигателях, то несколько раз у нас срывались сделки, потом начались определенные сложности [с Renault]. Порой машина ехала неплохо, но максимальной скорости совсем не было. А в такой ситуации очень сложно показать свою силу.
Затем появилась Honda, но чтобы наладить работу с ними, тоже потребовались усилия. Только со второго года, думаю, мы были уже достаточно сильны. Ну а сейчас все просто прекрасно».
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