Ферстаппен раскрыл секрет канадского поула

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В финальной тренировке Гран При Канады Макс Ферстаппен улетел с трассы и едва не разбил машину – ему пришлось выезжать с сырой травы на асфальт задним ходом (на фото внизу).

Однако когда пришло время квалификации, лидер сезона действовал безупречно. Он показал лучшее время в каждом из сегментов, планомерно прибавляя в скорости по мере того, как улучшались условия на трассе.

Итогом стал второй – после Имолы – поул в сезоне и 15-й в карьере. Столько же, к слову, в активе у Шарля Леклера.

«Я не думаю, что гонка получится простой, – сказал пилот Red Bull. – Но она завтра, а сегодня условия были очень сложными. Мы сохраняли голову холодной, не допускали ошибок и тактически грамотно действовали в финальном сегменте.

Разумеется, я очень доволен тем, что завоевал поул. Кроме того, очень здорово вновь выступать в Монреале, куда мы уже давненько не приезжали и где прекрасные болельщики».

Прежде Макс пять раз выступал в Канаде, пока его лучшим результатом остается третье место в сезоне-2018.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, улетел с трассы Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images