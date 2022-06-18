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Формула 1 / Гран При Канады Новость

Ферстаппен раскрыл секрет канадского поула

По словам голландца, стать сильнейшим на скользкой трассе ему позволило хладнокровие

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен раскрыл секрет канадского поула
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В финальной тренировке Гран При Канады Макс Ферстаппен улетел с трассы и едва не разбил машину – ему пришлось выезжать с сырой травы на асфальт задним ходом (на фото внизу).

Однако когда пришло время квалификации, лидер сезона действовал безупречно. Он показал лучшее время в каждом из сегментов, планомерно прибавляя в скорости по мере того, как улучшались условия на трассе. 

Итогом стал второй – после Имолы – поул в сезоне и 15-й в карьере. Столько же, к слову, в активе у Шарля Леклера. 

«Я не думаю, что гонка получится простой, – сказал пилот Red Bull. – Но она завтра, а сегодня условия были очень сложными. Мы сохраняли голову холодной, не допускали ошибок и тактически грамотно действовали в финальном сегменте. 

Разумеется, я очень доволен тем, что завоевал поул. Кроме того, очень здорово вновь выступать в Монреале, куда мы уже давненько не приезжали и где прекрасные болельщики».

Прежде Макс пять раз выступал в Канаде, пока его лучшим результатом остается третье место в сезоне-2018.

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Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

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